ABD ordusu Yemen'i böyle vurdu! Ölü sayısı 31'e yükseldi

Trump'ın vur emri bölgeyi yangın yerine çevirdi! İşte o görüntüler
Hamas'tan ABD'nin Yemen'i vurmasına ilk tepki

Dünya diken üstünde! Yemen saldırısına Hamas da kayıtsız kalmadı
Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi

İmza sonrası planı devreye soktular! Mazlum Abdi'ye suikast girişimi
Bugün 110 yılın sıcaklık rekoru, 2 gün sonra ise kar bekleniyor

Bugün 110 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Önce deniz sonra kar topu

Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu: Zamanla görme kaybı yaşayabilirsiniz

Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu: Zamanla görme kaybı yaşayabilirsiniz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, ileri yaş grubunda sıkça görülen sarı nokta hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hastalığın zamanında teşhis edilmemesi durumunda ciddi görme kayıplarına yol açabileceğini belirtti.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olarak göz sağlığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle ileri yaş grubunda sıkça görülen sarı nokta hastalığı hakkında uyarılarda bulunan Kavalcıoğlu, hastalığın zamanında teşhis edilmemesi durumunda ciddi görme kayıplarına yol açabileceğini belirtti.

YAŞ İLERLEDİKÇE RİSK ARTIYOR

Sarı nokta hastalığının (makula dejenerasyonu) çağımızın en önemli göz hastalıklarından biri olduğunu söyleyen Kavalcıoğlu, hastalığın özellikle 50 yaş üstü bireylerde daha yaygın görüldüğünü ifade etti. Yaş ilerledikçe riskin arttığını vurgulayan uzman doktor, düzenli göz muayenesinin ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"SİGARA, GÜNEŞ VE KÖTÜ BESLENME HASTALIĞI TETİKLEYEBİLİR"

Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, sarı nokta hastalığının sadece yaşlanmaya bağlı olmadığını, bazı dış etkenlerin de hastalığı tetikleyebileceğini söyledi. Bu etkenlerin başında sigara kullanımı, uzun süre güneş ışığına maruz kalma, sağlıksız beslenme ve fazla kilo geldiğini belirtti. Kavalcıoğlu, özellikle yeşil yapraklı sebzeler, Omega-3 içeren gıdalar ve antioksidan bakımından zengin besinlerin tüketilmesinin göz sağlığını koruyucu etkisi olduğuna dikkat çekti.

ERKEN TEŞHİS GÖZ KAYBINI ÖNLEYEBİLİR

Sarı nokta hastalığının erken teşhis edilmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Kavalcıoğlu, hastalığın ilerleyen evrelerinde tedavi seçeneklerinin daha sınırlı hale geldiğini belirtti. Görmede bulanıklık, okuma zorluğu ve merkezi görme kaybı gibi belirtilerin dikkate alınarak vakit kaybetmeden bir göz doktoruna başvurulması gerektiğini ifade etti.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Sağlık
img

Ameliyat olan ünlü oyuncudan hastane odasından ilk kare
img

Dev derbinin hakemi için kararını verdi
img

Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nazlı Sabancı'ya yapılan iftar sunumu dile düştü: Ayakkabıda tatlı

Nazlı Sabancı'ya yapılan iftar sunumu dile düştü: Ayakkabıda tatlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı! Acılı babadan kan donduran iddia

Gelini bekar oğlunu öldüren acılı babadan kan donduran iddia
Suda petrol çıktı, sucular talebe yetişemiyor

Bir ilimiz diken üstünde! Sucular talebe yetişemiyor
'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde yeraltı dünyası buluştu

Son kabadayı'nın cenazesinde yeraltı dünyası buluştu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.