Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu: Zamanla görme kaybı yaşayabilirsiniz

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olarak göz sağlığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle ileri yaş grubunda sıkça görülen sarı nokta hastalığı hakkında uyarılarda bulunan Kavalcıoğlu, hastalığın zamanında teşhis edilmemesi durumunda ciddi görme kayıplarına yol açabileceğini belirtti.

YAŞ İLERLEDİKÇE RİSK ARTIYOR

Sarı nokta hastalığının (makula dejenerasyonu) çağımızın en önemli göz hastalıklarından biri olduğunu söyleyen Kavalcıoğlu, hastalığın özellikle 50 yaş üstü bireylerde daha yaygın görüldüğünü ifade etti. Yaş ilerledikçe riskin arttığını vurgulayan uzman doktor, düzenli göz muayenesinin ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"SİGARA, GÜNEŞ VE KÖTÜ BESLENME HASTALIĞI TETİKLEYEBİLİR"

Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, sarı nokta hastalığının sadece yaşlanmaya bağlı olmadığını, bazı dış etkenlerin de hastalığı tetikleyebileceğini söyledi. Bu etkenlerin başında sigara kullanımı, uzun süre güneş ışığına maruz kalma, sağlıksız beslenme ve fazla kilo geldiğini belirtti. Kavalcıoğlu, özellikle yeşil yapraklı sebzeler, Omega-3 içeren gıdalar ve antioksidan bakımından zengin besinlerin tüketilmesinin göz sağlığını koruyucu etkisi olduğuna dikkat çekti.

ERKEN TEŞHİS GÖZ KAYBINI ÖNLEYEBİLİR

Sarı nokta hastalığının erken teşhis edilmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Kavalcıoğlu, hastalığın ilerleyen evrelerinde tedavi seçeneklerinin daha sınırlı hale geldiğini belirtti. Görmede bulanıklık, okuma zorluğu ve merkezi görme kaybı gibi belirtilerin dikkate alınarak vakit kaybetmeden bir göz doktoruna başvurulması gerektiğini ifade etti.