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Op. Dr. Muammer Doğan burun estetiği ve iyileşme sürecini anlattı

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Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Muammer Doğan, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Doğan, burun estetiği ameliyatlarının detaylarını, iyileşme süreçlerini ve estetik cerrahilere olan ilgiyi değerlendirdi.

Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın sunduğu programda Op. Dr. Muammer Doğan, burun estetiği hakkında merak edilenleri anlattı. Doğan, estetik operasyonlarda gelişen koruyucu cerrahi teknikleri ve iyileşme sürecine dair önemli bilgiler paylaştı.

"EN ÇOK TALEP EDİLEN ESTETİK AMELİYATLARINDAN BİRİSİ BURUN ESTETİĞİ"

Op. Dr. Muammer Doğan, burun estetiğinin en sık talep edilen estetik operasyonlardan biri olduğunu belirtti. Doğan, "Burnu stabil tutan bağları ve kemik çatıyı koruyan, koruyucu cerrahiler gelişti. Bu sayede ameliyat sonrası iyileşme süreci daha hızlı oluyor" ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Muammer Doğan burun estetiği ve iyileşme sürecini anlattı

"REVİZYON AMELİYATLARI İÇİN 1 YIL BEKLİYORUZ"

Revizyon ameliyatlarının önemine dikkat çeken Doğan, "Revizyon ameliyatları için 1 yıl bekliyoruz. Ameliyat sonrası iyileşme süresi; hastaya, ameliyat tekniğine ve cilt yapısına göre değişiyor" dedi.

"BURUN ESTETİĞİNDEN SONRA KİŞİLER 2 AY YÜZLERİNE YABANCI HİSSEDİYOR"

Doğan, ameliyat sonrası süreçte hastaların deneyimlerine de değindi: "Burun estetiği sonrası kişiler, yaklaşık 2 ay yüzlerine yabancı hissediyor. Ancak bu durum zamanla yerini memnuniyete bırakıyor."

Op. Dr. Muammer Doğan burun estetiği ve iyileşme sürecini anlattı
Haberler.com / Musa Kara - Sağlık
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