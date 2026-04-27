Op. Dr. Çağlarsu: Gebe Okulu ile normal doğum oranı yüzde 35'e yükseldi

MEMORİAL Ankara Hastanesi'nin, Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılında yayımladığı sezaryen oranlarını azaltmaya ve normal doğumu teşvik etmeye yönelik eylem planı kapsamında hayata geçirdiği 'Gebe Okulu', normal doğum oranlarında artış sağladı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burak Çağlarsu, "2024 Ekim ayında gebelik okulunu başlattığımızda hastanemizde normal doğum oranı yaklaşık yüzde 12 seviyesindeydi. Bugün ise bu oran yüzde 35'e yükseldi" dedi.

Memorial Ankara Hastanesi tarafından düzenlenen 'Gebelik Okulu' etkinliği, anne adayları ve ebeveyn olmaya hazırlanan çiftlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Konferans salonunda düzenlenen programda, gebelikten doğuma ve doğum sonrası sürece kadar birçok önemli konu ele alındı. Etkinlik, hamile pilatesi oturumu ile başladı. Gün boyunca alanında uzman isimler tarafından verilen eğitimlerde, gebelikte beslenme önerileri, güvenli bağlanma, ebeveynliğe hazırlık, doğum fotoğrafçılığı ve travayda ağrı yönetimi gibi başlıklar katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca doğumda anestezi yöntemleri, gebelik ve lohusalık döneminde beslenme önerileri ile kordon kanı ve doku bankacılığı hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Programın ikinci bölümünde doğum yöntemleri detaylı şekilde ele alındı. Vajinal doğum, sezaryen ve epidural doğum seçenekleri uzmanlar tarafından karşılaştırmalı olarak anlatılırken, anne ve baba adaylarının doğuma hazırlık sürecindeki rolleri de vurgulandı. Etkinliğin son bölümünde ise yenidoğan bebeğe yaklaşım ve bakım konuları işlendi. Uzmanlar, emzirme, banyo ve bez değişimi gibi temel bakım süreçlerine dair pratik bilgiler aktararak katılımcıların sorularını yanıtladı.

'YAKLAŞIK OLARAK 800 TANE GEBEYE ULAŞTIK'

Memorial Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burak Çağlarsu, gebelik sürecinin fizyolojik bir süreç olduğu bilincini aşılamayı hedeflediklerini belirterek, 2024 yılında Sağlık Bakanlığı bir eylem planı yayınladı. Bu eylem planı da Türkiye'de artmış olan sezaryen oranlarını azaltmayı ve normal doğum oranlarını artırmayı hedefledi. Biz de buna yönelik hastanemizde gebelik sürecinin fizyolojik bir süreç olduğunu anlatmak ve bu süreçte hastaların en doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması için hastanemizde gebelik okulu organize etmeye başladık. Yaklaşık olarak 19 aydan beri her ay düzenli olarak bu organizasyonu yapıyoruz. Burada yenidoğan uzmanı, pediatri uzmanı, fizyoterapist, kadın doğum uzmanı, psikolog, diyetisyen ve diğer sağlık personelinin desteğiyle güzel bir organizasyon yürütmekteyiz. Bu ay biz hastanemizde 19'uncu gebelik okulunu yaptık. Yaklaşık olarak 800 tane gebeye ulaştık. Biz 2024 ekim ayında gebelik okulunu ilk düzenlemeye başladığımız dönemde hastanemizde olan normal doğum oranları yaklaşık yüzde 12 seviyelerindeyken, bugün ise yaklaşık yüzde 35'lere çıkmış durumdadır" dedi.

'GEBE OKULUNA KATILAN GEBELERİN NORMAL DOĞUM ORANLARI ARTTI'

Dr. Çağlarsu, gebelik okuluna katılan ve Memorial Hastanesi'nde doğum yapanların istatistiğine bakıldığında yaklaşık yüzde 40-45 bandında normal doğum oranı gözlenmekte olduğuna dikkat çekerek, "Gebe okuluna katılan gebelerin normal doğum oranlarının artmış olması, bu projenin bize başarılı olduğunu göstermektedir. Gebe okulumuz sadece Memorial'dan hizmet alan gebelere değil, tüm hastalara ve tüm gebelere ücretsiz bir şekilde hizmet vermektedir. Programın dinamik olması amacıyla biz her ay farklı bir etkinliği organizasyonumuza katıyoruz. Kahkaha yogası, gebeler arasında bilgi yarışması ya da babaların empati gücünü biraz daha artırabilmek adına bazen küçük oyunlar, suni sancı benzeri bir deneyim yaşatabiliyoruz. Bu ayki organizasyonumuzun bir diğer önemi de 21-28 Nisan Ebelik Haftası kapsamına denk gelmiş olmasıdır. Bu anlamda bizim hastanemizde normal doğum oranlarının ebelerimiz sayesinde arttığını, ebelerimizin fedakarlığı ile arttığını ben özellikle belirtmek isterim. Tüm ebelerin Ebeler Haftası'nı kutlarım" diye konuştu.

'GÜVENLERİNİ KATLADIK'

38 yıllık ebe olduğunu belirten Filiz Atay, "Memorial'da 3 yıldır görev yapmaktayım. 19 aydır da gebe okulu çalışmalarını yapıyoruz. Bu gebe okulu bize çok güzel dönüşler yaptı. Özellikle normal doğum oranımız oldukça yükseldi. Gebelere verdiğimiz eğitimler onların bize daha çok güvenmesini sağladı ve normal doğumda onlara eşlik ederek güvenlerini katladık. Çok güzel özel anlarını da taçlandırdık. İyi ki ebeyim. Tüm emektar ebelerimizin Ebeler Haftası kutlu olsun" dedi.

'ARKADAŞLARIMA DA ÖNERİYORUM'

Gebe okulunu duyduğunda heyecanlandığını ifade eden gebe Nurseli Köker, "Dış seslerde ve stres yönetiminde bizim biraz böyle endişelerimiz olabiliyor. Burada hem çocuk doktoruna hem kadın doğum doktoruna hem de ebemize, yani her şeye ulaşabiliyoruz ve kulaktan duyma bilgilere birazcık daha kapalı olmaya çalışıyoruz diyebilirim. Biraz rahatlıyoruz çünkü arkadaşlarımızın hepsi de ilk doğum için gelmişler. Arkadaşlarıma da öneriyorum. Buradaki ekibe teşekkür ediyorum" diye konuştu. Nurseli Köker'in eşi Cahit Köker ise, "Bilgilendirici, gayet iyi bilgiler verdiler bize. Her şey güzel geçiyor. Doğum sancısı da verdiler; eşimle empati kurmam açısından güzel oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı