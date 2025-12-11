Haberler

Op. Dr. Bilgehan Aydın: Yorgunluk kader değil, doğru yöntemlerle enerji geri kazanılabilir

Op. Dr. Bilgehan Aydın: Yorgunluk kader değil, doğru yöntemlerle enerji geri kazanılabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bilgehan Aydın, modern yaşamda giderek artan yorgunluk şikâyetlerini, vücudun enerji mekanizmasını ve NAD tedavisinin insan ömrü üzerindeki etkilerini anlattı.

Son dönemde çok sayıda kişide görülen "sürekli yorgunluk hissi" üzerine değerlendirmelerde bulunan Aydın, yorgunluğun çoğu zaman tek bir sebepten kaynaklanmadığını; uyku düzensizliği, vitamin eksikliği, stres, düşük su tüketimi ve yaşam tarzı bozukluklarının birleşimiyle ortaya çıktığını söyledi. "Yorgunluk aslında vücudun verdiği önemli bir uyarıdır. Doğru şekilde ele alındığında hem enerji artışı hem de yaşam kalitesinde belirgin iyileşme sağlamak mümkündür" dedi.

Aydın, enerjiyi en hızlı düşüren faktörlerin kalitesiz uyku, yoğun stres, uzun ekran süresi, hareketsiz yaşam ve B12, D vitamini ile demir eksikliği olduğunu vurguladı. Düzenli uyku, protein ağırlıklı kahvaltı, gün içine yayılan su tüketimi ve günlük yürüyüşün yalnızca bir hafta içinde hissedilir fark yarattığını söyleyerek, "Basit yaşam düzenlemeleri bile kişiye yeniden güç kazandırabilir" ifadelerini kullandı.

"NAD seviyesi düştükçe ömür kısalıyor"

Op. Dr. Bilgehan Aydın, vücut enerji metabolizmasının en kritik bileşenlerinden biri olan NAD seviyelerine de dikkat çekti. Aydın, "Total NAD seviyesi düştükçe hem yaşlılık belirtileri hızlanıyor hem de yaşam süresi üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkıyor" diyerek önemli bir noktaya parmak bastı.

NAD'ı, "vücudun fabrikalarına bebeklik dönemindeki gibi yeniden yakıt sağlamak" şeklinde tarif eden Aydın, kullanılan NAD'ın menşei, kalitesi ve dozunun tedavinin başarısında hayati rol oynadığını belirtti. Ayrıca bu tedavinin Kraliçe Elizabeth ve İngiliz Kraliyet Ailesi'nde uygulanan bir yöntem olduğunu söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti

Komşu ülke alev alev! Başbakan istifa etti
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Meclis'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş

Meclis'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Dominik Livakovic İspanya'da olay çıkardı

Livakovic İspanya'da olay çıkardı
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor

Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor
title