Op. Dr. Bilgehan Aydın: Yorgunluk kader değil, doğru yöntemlerle enerji geri kazanılabilir

Son dönemde çok sayıda kişide görülen "sürekli yorgunluk hissi" üzerine değerlendirmelerde bulunan Aydın, yorgunluğun çoğu zaman tek bir sebepten kaynaklanmadığını; uyku düzensizliği, vitamin eksikliği, stres, düşük su tüketimi ve yaşam tarzı bozukluklarının birleşimiyle ortaya çıktığını söyledi. "Yorgunluk aslında vücudun verdiği önemli bir uyarıdır. Doğru şekilde ele alındığında hem enerji artışı hem de yaşam kalitesinde belirgin iyileşme sağlamak mümkündür" dedi.

Aydın, enerjiyi en hızlı düşüren faktörlerin kalitesiz uyku, yoğun stres, uzun ekran süresi, hareketsiz yaşam ve B12, D vitamini ile demir eksikliği olduğunu vurguladı. Düzenli uyku, protein ağırlıklı kahvaltı, gün içine yayılan su tüketimi ve günlük yürüyüşün yalnızca bir hafta içinde hissedilir fark yarattığını söyleyerek, "Basit yaşam düzenlemeleri bile kişiye yeniden güç kazandırabilir" ifadelerini kullandı.

"NAD seviyesi düştükçe ömür kısalıyor"

Op. Dr. Bilgehan Aydın, vücut enerji metabolizmasının en kritik bileşenlerinden biri olan NAD seviyelerine de dikkat çekti. Aydın, "Total NAD seviyesi düştükçe hem yaşlılık belirtileri hızlanıyor hem de yaşam süresi üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkıyor" diyerek önemli bir noktaya parmak bastı.

NAD'ı, "vücudun fabrikalarına bebeklik dönemindeki gibi yeniden yakıt sağlamak" şeklinde tarif eden Aydın, kullanılan NAD'ın menşei, kalitesi ve dozunun tedavinin başarısında hayati rol oynadığını belirtti. Ayrıca bu tedavinin Kraliçe Elizabeth ve İngiliz Kraliyet Ailesi'nde uygulanan bir yöntem olduğunu söyledi.