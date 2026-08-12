OMÜ'ye 800 yataklı depreme dayanıklı yeni hastane

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi için planlanan 800 yataklı yeni hastane projesinde çalışmalar devam ediyor. 2026 Yılı Yatırım Programı'na alınan proje kapsamında OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı heyeti ile OMÜ'de bir araya geldi.

OMÜ tarafından yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından heyet, yeni hastanenin inşa edileceği alanda incelemelerde bulundu. Türkiye Üniversite Hastaneleri Dirençlilik Projesi (TURHAP) kapsamında hayata geçirilecek yeni sağlık kompleksinin 800 yatak kapasitesine sahip olması planlanıyor. Projenin, izolatör katıyla birlikte yaklaşık 140 bin metrekare kapalı alana sahip olacağı belirtildi. Geniş otopark alanlarının da yer alacağı yeni hastanenin; deprem, afetler ve iklim kaynaklı risklere karşı yüksek dirençli bir yapıya sahip olması hedefleniyor.

Proje ile Samsun ve Karadeniz Bölgesi'ne modern, güvenli ve kesintisiz sağlık hizmeti sunulması, bölgenin sağlık altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı