Odun Keserken Kopan Başparmağı 14 Saat Sonra Yerine Dikildi

Ordu'da oturan 25 yaşındaki Ahmet Cemal Günindi'nin odun keserken kopan başparmağı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde yapılan ameliyatla 14 saat sonra yerine dikildi.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde 19 Mayıs'ta bahçede bıçkı ile odun keserken sol el başparmağı kopan Günindi, ilk olarak kentteki bir hastanenin acil servisine başvurdu.

Burada kopan parmağı steril hale getirilen Günindi, ambulansla Samsun'daki bir hastaneye sevk edildi. Buradan KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine yönlendirilen Günindi, 12,5 saatlik sürecin ardından hastanenin aciline ulaşabildi.

Günindi, yaklaşık 1,5 saat sonra operasyona hazır hale getirildi. Kopan parmak ise KTÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Livaoğlu ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonla yerine dikildi.

Sağlığına kavuşan Günindi, kontrol amacıyla Prof. Dr. Livaoğlu ile bir araya geldi.

"Hastamız 5 saatlik başarılı bir ameliyat geçirdi"

Prof. Dr. Livaoğlu, AA muhabirine, Ordu'da yaşayan hastanın, 19 Mayıs'ta bıçkıyla elini kesmesi sonucu başparmağının en son boğumundan koptuğunu söyledi.

Hastanın ilk Samsun'daki bir hastaneye sevk edildiğini belirten Livaoğlu, "Samsun'da ameliyathane dolu olunca bize haber verdiler. Biz de hastayı kabul ettik. Sabah 03.30 civarında acile geldi. 1,5 saat içinde operasyona aldık ve yaklaşık 10.00 civarında da operasyonu bitti." diye konuştu.

Livaoğlu, hastanın 5 saatlik başarılı bir ameliyat geçirdiğini dile getirerek, "Ameliyat öncesi süreç 12 saati geçiyor, yaklaşık 13-14 saati buluyor. Bu süre böyle bir ameliyat için uzun." ifadesini kullandı.

Kopan parmak için uygun şartların sağlık ekiplerince sağlandığını anlatan Livaoğlu, "Hastamızın şu anki durumu iyi. Parmağı yerinde, kullanabiliyor." dedi.

Livaoğlu, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinin Doğu Karadeniz'in replantasyon merkezi olduğunu da kaydetti.

"Zorlu bir yolculuk oldu"

Ahmet Cemal Günindi ise kopan parmağını temiz bir beze sararak en yakın hastaneye başvurduğunu, daha sonra Samsun'a ve Trabzon'a sevk edildiğini anlattı.

Günindi, kritik saatler için zamanla yarışıldığına dikkati çekerek, "Zorlu bir yolculuk oldu, 'Parmağım daha tutmayabilir.' dedim. 12 saatlik bir süreç varmış. Onun üzerine tutmuyormuş ve 'Gitti parmağım.' diye düşündüm." diye konuştu.

Parmağını kullanmaya başladığını ve mutlu olduğunu vurgulayan Günindi, kendisiyle ilgilenen doktor ve sağlık görevlilerine teşekkür etti.