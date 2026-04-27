Haberler

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde solunum testlerinde yeni dönem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, solunum fonksiyon testlerine uyum sağlamakta zorlanan çocuklar ve nefes testi yapamayan hastalar için impuls osilometri (IOS) cihazı hizmete alındı.

Hastane bünyesindeki Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Kliniği'nde kullanılmaya başlanan cihaz sayesinde özellikle çocuk hastaların solunum fonksiyonları daha kolay, hızlı ve ağrısız şekilde test edilebilecek.

Hastaneden yapılan açıklamada, modern tıbbi cihazlarla sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik yatırımların sürdüğü belirtilerek, vatandaşların daha hızlı ve etkin sağlık hizmetine erişiminin amaçlandığı ifade edildi.

Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Deniz Yılmaz, cihazın özellikle çocuklarda ve klasik nefes testlerine tam uyum sağlayamayan hastalarda önemli kolaylık sunduğunu belirtti. Dr. Deniz Yılmaz, "İmpuls osilometri, solunum yollarının durumunu değerlendiren kolay ve ağrısız bir testtir. Özellikle çocuklarda ve nefes testine tam uyum sağlayamayan kişilerde kullanılır. Bu testte kişi sadece normal şekilde nefes alıp verir. Cihaz, nefes sırasında çok küçük titreşimler göndererek hava yollarının ne kadar açık ya da dar olduğunu ölçer" dedi.

Yılmaz, cihazın hastaneye kazandırılmasında emeği geçen hastane yönetimine teşekkür ederek, yeni sistemin çocuk hastaların tanı ve takip süreçlerine önemli katkı sağlayacağını kaydetti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

