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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Lenfödemde Tedavi Yöntemleri ve Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi Konferansı Gerçekleştirildi

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, lenfödem tedavi yöntemleri ve kompleks boşaltıcı fizyoterapi hakkında bilgi verildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiçek, sağlık bölümü seçmenin önemini vurguladı. Fizyoterapist Fevzi Yekta Dikduran ise kendi deneyimlerini paylaştı. Programa, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Lenfödemde Tedavi Yöntemleri ve Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi " konferansı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konferansta, çağın hastalıklarını tedavi etmede fizyoterapinin önemi anlatıldı.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiçek, sağlık bölümü seçmenin önemli olduğunu belirterek, "Yeni hastalıkların çıkması, bu bölümlerde insan kaynağı ihtiyacını artırıyor." ifadesini kullandı.

Fizyoterapist Fevzi Yekta Dikduran, katılımcılara deneyimleri üzerinden kendi hastalarına uyguladığı tedavi yöntemlerini anlattı.

Programa, Zübeyde Hanım Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zait Burak Aktuğ, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Sağlık

Ömer Halisdemir Niğde Sağlık Haberler

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