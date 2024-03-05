Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Lenfödemde Tedavi Yöntemleri ve Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi Konferansı Gerçekleştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Lenfödemde Tedavi Yöntemleri ve Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi " konferansı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konferansta, çağın hastalıklarını tedavi etmede fizyoterapinin önemi anlatıldı.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiçek, sağlık bölümü seçmenin önemli olduğunu belirterek, "Yeni hastalıkların çıkması, bu bölümlerde insan kaynağı ihtiyacını artırıyor." ifadesini kullandı.

Fizyoterapist Fevzi Yekta Dikduran, katılımcılara deneyimleri üzerinden kendi hastalarına uyguladığı tedavi yöntemlerini anlattı.

Programa, Zübeyde Hanım Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zait Burak Aktuğ, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.