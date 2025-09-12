Niğde'de Aile Sağlığı Merkezi Kuruluyor

Niğde'de hayırsever desteğiyle Aile Sağlığı Merkezi kurulacak.

Aile sağlığı merkezi inşası için Niğde Valiliği Toplantı Salonu'nda protokol imza töreni düzenlendi.

Törene, Vali Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan ve merkezin yapım maliyetini üstlenen hayırsever Ramazan Gürbüz katıldı.

Burada konuşan Vali Cahit Çelik, güzel bir iş için bir araya geldiklerini söyledi.

Kentteki sağlık yatırımlarının devam ettiğini anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi neredeyse tamamlandı, bu sene hizmete açacağız. Çamardı İlçe Devlet Hastanesi ve sağlık kompleksinin kaba inşaatı devam ediyor. Devletin yaptığı yatırımların yanında Ramazan amca gibi hayırsever vatandaşlarımızın kamu yatırımına destek vermesi bizim açımızdan çok kıymetli. Kendisine ve oğlu Erkut Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Memleketimize güzel bir hizmet kazandıracaklar. Belediye başkanımıza da teşekkür ederim, yer tahsisatını onlar yaptı. İnşallah orada Ramazan amcamızın anne ve babasının ismini taşıyan, Emine- Mahmut Gürbüz Aile Sağlığı Merkezi ilimize hizmet edecek. Devlet olarak yatırımların büyük bir kısmını biz yapıyoruz ama hayırsever vatandaşlar tarafından eğitim, sağlık ve diğer açılardan bize destek oldular. Tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de kent için güzel bir işe imza attıklarını ifade etti.

Özdemir, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hayırseverimiz aslen Altunhisarlı ama Konya'da yaşıyor, sağ olsun Niğde'mize sağlıkla ilgili güzel bir eser kazandıracaklar. Bizler de belediye olarak arsada yardımcı oluk. Ramazan amcamız diğer hayırseverlere örnek olacak. Hayrını Allah kabul etsin diyor kendisine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Hayırsever Ramazan Gürbüz ise ilk ve ortaokulu burada okuduktan sonra kentten ayrıldığını aktardı.

Ailesinin Niğde'de olduğunu söyleyen Gürbüz, "Milletimden hiçbir zaman ayrılmadım, anne ve babamın adına sağlık merkezi yaptırma kararı almıştık. Başta valimiz olmak üzere herkes bize yardım etti, bize yer tahsis etti. İnşallah biz de inşaatını tamamlayıp hizmete açılması için elimizden geleni en hızlı şekilde yapacağız." dedi

Konuşmaların ardından aile sağlığı merkezinin protokolü imzalandı.