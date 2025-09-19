Nevşehir'de Solunum Sıkıntısı Çeken Bebek Ankara'ya Sevk Edildi
Nevşehir Devlet Hastanesi'nde doğan ve solunum sıkıntısı yaşayan bebek, ambulans helikopterle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.
NEVŞEHİR'de solunum sıkıntısı çeken yeni doğmuş bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
Nevşehir Devlet Hastanesi'nde saat 10.00 sıralarında dünyaya gelen ve solunum sıkıntısı çeken bebeğin tedavisine, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Kayseri'den Nevşehir Devlet Hastanesi'ne ambulans helikopter gönderildi. Nevşehir'den alınan bebek, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisine kaldırılan bebeğin tedavisi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık