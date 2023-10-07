Nevşehir Canlı Hayvan Pazarı Şap Hastalığı Nedeniyle Kapatıldı
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Nevşehir merkez ilçeye bağlı Boğaz köyünde görülen şap hastalığı dolayısıyla Nevşehir canlı hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı. Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla pazarın kapatıldığı belirtildi.
Nevşehir merkez ilçeye bağlı Boğaz köyünde görülen şap hastalığı dolayısıyla Nevşehir canlı hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.
Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Nevşehir'e bağlı Boğaz Köyünde görülen şap hastalığı dolayısıyla hastalığın yayılmasını önlemek için 05/10/2023 tarihli Nevşehir İli Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu aldığı 2023/04 nolu karar neticesinde komisyonun yeni kararına kadar, Nevşehir Ticaret Borsamıza ait Nevşehir Hayvan Pazarı'nın kapalı kalacağı belirtilmiş. Kamuoyuna önemle duyurulur" denildi. - NEVŞEHİR