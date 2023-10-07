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Nevşehir Canlı Hayvan Pazarı Şap Hastalığı Nedeniyle Kapatıldı

Nevşehir merkez ilçeye bağlı Boğaz köyünde görülen şap hastalığı dolayısıyla Nevşehir canlı hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı. Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla pazarın kapatıldığı belirtildi.