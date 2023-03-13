Nefes alamayan KOAH hastalarını koşturan tedavi: Rezektör balon tedavisi

SAMSUN - Uzun yıllardır kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile mücadele eden ve son zamanda nefes almakta zorluk çeken hasta, rezektör balon tedavisinden birkaç gün sonra koşabilecek seviyeye geldi.

KOAH dünyadaki en ölümcül akciğer hastalıklarının başında geliyor. Nefes almayı zorlaştıran ve buna bağlı olarak hareket kapasitesini kısıtlayan KOAH, tıpta son zamanlarda sıklıkla kullanılan rezektör balon tedavisi ile kolayca kontrol altına alınabiliyor. KOAH nedeniyle nefes almakta zorlanan ve son dönemde hareket kabiliyeti de oldukça azalan Mustafa Sönmez (50), Medicana International Samsun Hastanesi'nde uygulanan rezektör balon tedavisi ile sağlığına kavuşarak, kısa mesafe koşabilecek duruma geldi.

Dünyada oldukça sık görülen KOAH ve yeni tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Özgür İnce, "KOAH hala akciğer hastalıkları arasında birinci derecede ölümcül hastalık olmaya devam ediyor. KOAH'ın en büyük sebebi sigara ve kötü hava maruziyetidir. Sigaraya bağlı olarak dünyada her gün 12 bin kişi hayatını kaybediyor. Sigaraya bağlı ölümlerin en büyük sebebi de KOAH'tır. KOAH ile mücadelemiz de devam ediyor. 2 tip KOAH vardır. Bunlar hava artışıyla giden ve kronik bronşit tip olarak sıralanabilir. Son yıllarda kronik bronşit ile ilgili KOAH'ta balon ile dilatasyon ve rezeksiyon tedavisi gelişmeye başladı. Bizler de kliniğimizde ileri derece bir KOAH hastasına bu tedaviyi uyguladık. Bu tedaviyi gelecek vadeden umut verici bir yöntem olarak görüyoruz" dedi.

"Rezektör balon tedavisi sonrası hastalar günlük yaşantısına kısa sürede geri dönüyor"

Rezektör balon tedavisinin etkilerinden bahseden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Ulaş Çınar, "Rezektör balon tedavisi, kronik bronşit nedeniyle oluşmuş KOAH'ta, daralan hava yollarının, üzeri örtülü bir balon yardımıyla genişletilmesi ve beraberinde havayollarında mukus üretimini sağlayan goblet hücrelerinin parçalanarak köpük halinde temizlenmesi işlemidir. Rezektör balon tedavisini genel anestezi altında uyguluyoruz. Yaklaşık 1-2 saat sürüyor. İşlem sonrası 1 gün yoğun bakım ve 1-2 gün takip süresinden sonra hastaları taburcu ediyoruz. Ağır KOAH'ta nefes darlığı nedeniyle yürümekte bile zorlanan hastalar, işlem sonrası günlük yaşamlarına devam edebilecek düzeye geliyorlar. Ancak bu tedavi belli derecenin üzerindeki KOAH hastalarında faydalı olmakta. Hastalığın derecesini fev1 dediğimiz tıbbi terim üzerinden değerlendiriyoruz. Yüzde 80 fev1 değerine sahip hastalar normal kişi olarak değerlendirilebilir. Bu değerin yüzde 50'nin altına düşmesi alarm verici düzeydir. Yüzde 30'un altına düşen hastalar ise bir süre sonra akciğer nakline aday olabilir. Biz yüzde 50'nin altına düşmeyen hastalarda rezektör balon tedavisini düşünmüyoruz. Genel olarak yüzde 30-50 arasında fev1 değeri olan hastalarda uygulanması öneriyoruz" diye konuştu.

"Oksijen bağımlısı olarak geldiği hastaneden koşabilecek seviyede çıktı"

Evde yardımcı solunum cihazı olmadan nefes almakta zorlanan hastanın tedavinin hemen sonrasında büyük bir iyileşme kat ettiğini dile getiren Dr. Çınar, "Hastamız 10 yıldır KOAH nedeniyle takip edilen bir hasta. Çeşitli medikal tedavilerle günlük yaşantısını idame ettirmeye çalışıyordu. Oksijen bağımlısı olarak günlük hayatına devam etmek zorundaydı. Son yaptığımız muayenede hastanın fev1 değerinin yüzde 20'nin altına düştüğünü gördük. Akabinde hastanemiz akciğer hastalıkları komitesinin kararı ile rezektör balon tedavisinin yapılmasına karar verdik. Hastamız işlem sonrası 1. günde oksijenden bağımsız bir şekilde günlük aktivitelerini yapacak konuma geldi. İşlem öncesi yüzde 18 olan fev1 değeri, işlem sonrası 12. saate yüzde 44'e kadar yükseldi. Rezektör balon tedavisi gelecekteki KOAH tedavisi açısından umut verici bir tedavi yöntemi. Bu tedavi yönteminin patenti ilk olarak 2006'da bir Türk profesör tarafından alındı. 2010 yılından itibaren de çeşitli kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan bu yöntemin KOAH'ta kullanılmaya başlaması da 2015 yılından itibaren arttı" şeklinde konuştu.

2 gün önce ameliyat oldum, bugün koşabilirim"

Tedavi sonrası kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayan hasta Mustafa Sönmez ise "Yaklaşık 10 yıldır KAOH ile mücadele ediyorum. Hem tıbbi hem de bitkisel anlamda birçok tedavi denedim ama istediğim verimi alamadım. Son dönemde tamamen nefes alamaz ve hareket edemez hale geldim. Medicana'da rezektör balon tedavisi uygulandı. İşlemde hiçbir zorluk çekmedim. 1 günde her şey olumlu anlamda değişti. 2 gün önce ameliyat oldum, bugün biraz koşabilirim. Bu ameliyat yöntemini tıbba kazandıran doktorlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Böyle bir imkan varken insanlar bu tedaviden faydalansınlar" ifadelerini kullandı.