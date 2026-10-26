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Nazilli Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü için farkındalık standı açıldı

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Nazilli Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü için farkındalık standı açıldı
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Nazilli Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü kapsamında açılan stantta vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına hasta hakları anlatıldı. Etkinlikte hasta ve hasta yakınlarının haklarına ilişkin farkındalığın artırılması amaçlandı.

Hasta Hakları Günü kapsamında Nazilli Devlet Hastanesi'nde farkındalık standı açılarak vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına hasta hakları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, hasta ve hasta yakınlarının haklarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu. Hastane Başhekimi Op. Dr. Reha Sermed Aygören ve hastane yönetimi de standı ziyaret ederek etkinliğe destek verdi. Gün boyunca vatandaşlara ve hastane çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen bilgilendirmelerde, hasta hakları konusunda farkındalığın artırılması hedeflendi. Sağlık hizmetlerinin karşılıklı anlayış, saygı ve etkili iletişim çerçevesinde sunulmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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