Gebe Okulu, anne adaylarını bekliyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'nda anne adaylarına gebelikten doğuma, yenidoğan bakımından doğum sonrası sürece kadar birçok konuda ücretsiz eğitim veriliyor.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu, anne adaylarının gebelik sürecini daha sağlıklı, bilinçli ve konforlu geçirebilmeleri amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Görevli ebeler tarafından verilen eğitimlerde anne adaylarına gebeliğin oluşumu, bebeğin anne karnındaki gelişim süreci, düzenli sağlık kontrollerinin önemi, gebelik döneminde uygulanması gereken aşılar ve rutin tetkikler hakkında bilgiler aktarılıyor.

Eğitimlerde ayrıca gebelik sürecinde anne bedeninde meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişimler de detaylı şekilde ele alınıyor. Anne adaylarına kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, günlük yaşam aktiviteleri ve gebelikte sık karşılaşılan rahatsızlıklarla ilgili çözüm önerileri sunuluyor. Program kapsamında gebelikte görülebilecek tehlike belirtileri ve acil durumlarda izlenecek yollar hakkında da bilgilendirme yapılıyor.

Doğum sürecine yönelik eğitimlerde ise doğum eyleminin evreleri, doğum yöntemleri, normal doğumun anne ve bebek açısından faydaları, lohusalık dönemi, yenidoğan bakımı ve doğum sonrası kullanılabilecek aile planlaması yöntemleri anlatılıyor. Öte yandan fizyoterapist eşliğinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde doğru nefes teknikleri, bedensel farkındalık çalışmaları, kas-iskelet sistemini destekleyen güvenli hareketler ve doğum öncesi zihinsel hazırlık konularında anne adaylarına destek sağlanıyor.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, tüm anne adaylarını Gebe Okulu'na davet ederek eğitimlerin ücretsiz olarak devam ettiğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı