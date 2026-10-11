Nazilli'de kadınlara meme kanseri ve uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi'nde kadınlara yönelik düzenlenen eğitimde meme kanseri, kanser taramaları, kadın sağlığı, uyuşturucuyla mücadele ve mahremiyet konuları ele alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kadınlara yönelik sağlık, güvenlik ve mahremiyet konularında bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi eğitim salonunda gerçekleştirilen programda, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Ebe Bahar Fidan tarafından meme kanseri, kanser taramaları ve kadın sağlığı konularında bilgi verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verilirken, Sosyal Hizmet Merkezi personeli de mahremiyet konusunda bilgilendirmede bulundu. Eğitim kapsamında kadınlara kanser taramalarının önemi ve yaş gruplarına göre uygulanması gereken tarama yöntemleri hakkında bilgi aktarıldı. Rahim ağzı kanseri taraması için 30-65 yaş arasındaki kadınlar 5 yılda bir HPV-DNA testi, meme kanseri taraması için 40-69 yaş arasındaki kadınlar 2 yılda bir mamografi çekimi, kalın bağırsak kanseri taraması için ise 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkekler 2 yılda bir gaitada gizli kan (GGK) testi yaptırmak üzere bilgilendirildi. Katılımcılar, söz konusu taramalardan yararlanabilmeleri amacıyla Nazilli'de bulunan Zafer ve Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezlerine davet edildi. Programda ayrıca uyuşturucuyla mücadelede ailelerin rolü ve mahremiyet bilincinin önemi üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı