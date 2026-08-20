Narman'da sağlık ekiplerinden sigara ve kanser bilgilendirmesi
Erzurum'un Narman ilçesinde sağlık ekipleri, ilçe merkezinde kurdukları çadırlarda vatandaşlara sigaranın zararlarını anlatarak karbondioksit ölçümü yapıyor ve sigarayı bırakmaları konusunda bilgilendiriyor. Ayrıca kanser taramalarında erken teşhisin önemini vurguluyorlar.
Erzurum'un Narman ilçesinde sağlık ekipleri, halka sigaranın zararlarını anlatıp bırakmaları için bilgilendiriyor.
Narman Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlıkçılar, ilçe merkezinde kurdukları çadırlarda vatandaşlara çeşitli bilgilendirmeler yapıyor.
Ekipler, vatandaşların karbondioksit oranını ölçüp sigarayı bırakmaları konusunda bilgilendirme yapıyor.
Ayrıca ekipler, kanser taramalarında erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyor.
Kaynak: AA