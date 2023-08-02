Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin Beynine Pıhtı Atma Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

İZMİR'in Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin (58), beynine pıhtı atma şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, bugün öğle saatlerinde konuk olarak katıldığı yerel bir televizyon programı sonrasında aniden rahatsızlandı. Engin, beynine pıhtı atma şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Engin'in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü belirtildi. Öte yandan Engin'in katıldığı televizyon programında rahatsızlanmadan kısa bir süre önce konuşurken zorlandığı, elinde tuttuğu kalemi düşürdüğü görüldü.

NARLIDERE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Narlıdere Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklama şu ifadelere yer verildi: "Bugün katıldığı bir canlı yayın sırasında rahatsızlanan Belediye Başkanımız Ali Engin, tedbir amaçlı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Müşahede altında tutulan ve tetkikleri devam eden Başkanımız Ali Engin'in hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz." (DHA)