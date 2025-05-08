Myasthenia Gravis Hastalığında Erken Tanı ve Tedavi Önemli

KASLARDA güçsüzlük, çift görme ve yutma zorluğu gibi belirtilerle ortaya çıkan myasthenia gravis hastalığının her yaşta görülebildiğini söyleyen Nöroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Özlem Güngör Tunçer, erken tanıda tedavideki başarıyı anlattı. Prof. Dr. Güngör Tunçer, "Tüm hastalıklarda olduğu gibi erken tanı, miyastenide de büyük önem taşıyor. Çünkü bu hastalık otoimmün bir yapı gösteriyor ve kas-sinir kavşağındaki sorunları erken evrede yakalayabilirsek, tedavi süreci çok daha başarılı olabiliyor. Bu nedenle erken tanının altını özellikle çiziyoruz" dedi

Myasthenia Gravis (MG), toplumda nadir görülen, erken tanı ve doğru tedavi ile kontrol altına alınabilen bir kas hastalığıdır. Kas güçsüzlüğü, çift görme, yutma güçlüğü gibi belirtiler ile ortaya çıkmaktadır. Her yaşta görülebilmekle birlikte, kadınlara daha sık tanı konulmaktadır. Nörolojik muayene, görüntüleme ve laboratuvar testleri ile teşhis edilen miyasteni hastalığının, yakın takip ile tedavisi mümkündür. Memorial Şişli Hastanesi'nin ev sahipliği yaptığı "Myasthenia Gravis Sempozyumu 2025: Güncel Tanı ve Tedavide Multidisipliner Yaklaşım" konulu bilimsel toplantıda myasthenia gravis tanısından tedavisine, kriz yönetiminden rehabilitasyona kadar geniş yelpazede ele alındı. Hastalığa dair güncel tedavi yaklaşımları programda hekimler tarafından ele alındı. Toplumda nadir görülse de yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen kas hastalığı için yapılan bilimsel sempozyumda; nöroloji uzmanları, yoğun bakım hekimleri, fizyoterapistler ve cerrahlar bir araya geldi. Uzmanlar, hastalığın tanı, tedavi ve destek süreçlerine dair güncel gelişmeleri paylaşarak, erken tanının önemine dikkat çekti.

"GELECEK VADEDEN TEDAVİLERİ KONUŞACAĞIMIZ KAPSAMLI BİR TOPLANTI'

Bilimsel sempozyumu organize eden Memorial Şişli Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Özlem Güngör Tunçer, "Bugün burada myasthenia gravis konulu bilimsel bir sempozyum düzenledik. Alanında uzman hekimler, akademisyenler, yoğun bakım uzmanları, fizyoterapistler ve pek çok farklı disiplinden katılımcılarla birlikte myasthenia gravis hastalığını farklı yönleriyle ele alıyoruz. Tanıdan tedaviye, hastalığın solunum sistemi üzerindeki etkilerinden yoğun bakım desteğine, fizik tedavi süreçlerinden güncel ve gelecek vadeden tedavilere kadar geniş bir yelpazede konuları konuşacağımız kapsamlı bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Myasthenia gravis, toplumda çok bilinen bir hastalık değil. Bu nedenle farkındalığı artırmak amacıyla daha önce "Myasthenia Gravis Hasta Okulu" adlı bir proje başlatmıştık. Bu projeyle, hastalarımızla bir araya gelerek hastalık hakkında bilgilendirme yapmıştık. Bugün gerçekleştirdiğimiz sempozyum ise bu projenin bilimsel ayağını oluşturuyor. Uzman hocalarımızla birlikte hastalığın farklı yönlerini değerlendireceğimiz, bilgi paylaşımda bulunacağımız verimli bir toplantı olacağına inanıyoruz" dedi.

KLİNİK TEDAVİLERİN YANI SIRA CERRAHİ SEÇENEKLER DE ELE ALINDI

Myasthenia gravis konusunda doğru bilgiye ulaşmanın oldukça önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Güngör Tunçer, "Bu yüzden hem hastalarımız hem de toplum için anlaşılır dilde bilgiler sunmayı amaçlayan etkinlikler planlıyoruz. İlk Hasta Okulu toplantısını şubat ayında gerçekleştirdik. Bundan sonra da düzenli aralıklarla bu tür etkinliklere devam edeceğiz. Bugünkü toplantının ilk oturumu tanı konusuna ayrıldı. Hastalığın immünolojik temelleri ve patogenezi konuşuldu. Ardından hastalığın farklı alt tiplerine ve bu tiplere özgü klinik özelliklere değinildi. Tanıda kullanılan elektrofizyolojik testler ve ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulan hastalıklar da gündemimizdeydi. İlerleyen oturumlarda tedavi yöntemlerine geçeceğiz. Klinik tedavilerin yanı sıra cerrahi seçenekler de ele alınacak. Aramızda cerrahlarımız da bulunuyor ve onlar, timus bezi operasyonları gibi kendi alanlarındaki uygulamaları paylaşacaklar. Bunun yanında, hastalara sağlanabilecek destekleyici tedaviler, özellikle solunum ve fizik tedavi desteği konusunda da değerli hocalarımız katkıda bulunacaklar" diye konuştu.

Prof. Dr. Güngör Tunçer, "Tüm hastalıklarda olduğu gibi erken tanı, Myasthenia Gravis'te de büyük önem taşıyor. Çünkü bu hastalık otoimmün bir yapı gösteriyor ve sinir-kas kavşağındaki sorunları erken evrede yakalayabilirsek, tedavi süreci çok daha başarılı olabiliyor. Bu nedenle erken tanının altını özellikle çiziyoruz" ifadelerini kullandı.