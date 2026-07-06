Haberler

Mut Devlet Hastanesine yeni başhekim atandı

Mut Devlet Hastanesine yeni başhekim atandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Özer'in yan dal uzmanlığı eğitimi için ayrılmasıyla boşalan göreve İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Özkan Özay atandı.

Mersin'in Mut İlçesinde Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Özer'in yan dal uzmanlığı eğitimi almak amacıyla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenime başlaması nedeniyle boşalan başhekimlik görevine, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Özkan Özay atandı.

Göreve başlayan Özay, hastane olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını söyledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkan Aziz Yıldırım'dan Greenwood transferi için bomba talimat

Aziz Yıldırım'dan Greenwood transferi için bomba talimat
Kuyudan su çekmek isterken canından oldu

Kuyudan su çekmek isterken canından oldu
Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Cenk Tosun'un yeni adresi çok sürpriz!
Avustralya'yı alarma geçiren gizemli kürelerin sırrı çözüldü

Kıyıya vuran gizemli nesneler ülkeyi alarma geçirdi: Bölge karantinada
Sergen Yalçın'ın 'Ne yeteneği var ki' dediği Haaland rekora koşuyor

Sergen Yalçın'ın "Ne yeteneği var ki?" dediği futbolcu rekora koşuyor
Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı

İlk kez görücüye çıktı! Arka yüzündeki detay dikkat çekti
Rekor transferde mutlu son! Aral Şimşir Türkiye'ye geliyor

Rekor transferde mutlu son! Milli yıldız, salı günü Türkiye'ye geliyor