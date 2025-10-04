Müsilaj Balıkların Üreme Sistemine Etki Etmiyor

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Doç. Dr. Burak Daban, 2021 yılında etkili olan müsilajın ardından yaptığı araştırmada, müsilajın balıkların üreme sistemine doğrudan etki etmediğini söyledi.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda 1 Eylül'de av yasağının kalkmasının ardından Marmara Denizi'nin güneyi ve Çanakkale Boğazı girişinde müsilaj görülmeye başladı. ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Daban, 2021 yılında etkili olan müsilajın ardından müsilajın balık üreme sistemine etkilerini araştırdı. Doç. Dr. Daban, araştırmasında müsilajın balıkların üreme sistemine doğrudan etki etmediğini tespit ettiğini söyledi.

'GEREKTİĞİ ZAMANDA VE MİKTARDA ÜREYEBİLDİKLERİNİ TESPİT ETTİ'

Doç. Dr. Burak Daban, "2021 yılında yoğun görülen müsilajdan sonra balıkların üreme sistemine nasıl etki ettiğini ve plankton balık üreme ilişkisini araştırdık. Bu araştırdığımız projede sonuçlar bize gösterdi ki müsilaj, balıkların üreme sistemine doğrudan bir etki etmiyor. Üremesi gereken türlerin üremesi gerektiği zamanda ve miktarda üreyebildiğini tespit ettik. Bunu 2 yolda tespit ettik. Bir doğrudan müsilaj sonrası sistemdeki balık yumurta ve larvalarının bolluk ve çeşitliliğini araştırarak. İkincisi de ortamdaki kıyısal yavru balık, 'jüvenil' dediğimiz yavru balık popülasyon ve stok yapısının büyüme oranları ve biyoçeşitliliğini inceleyerek. Bunları araştırırken geriye dönük büyüme oranlarını ve mevcut yakalandıkları zamanki yaş profillerini inceleyerek de müsilajın yoğun görüldüğü dönemle ilişkilendirdik. Türlerin gerektiği kadar büyüyebildiğini, büyüme oranlarında aşırı bir düşüş olmadığını ve geriye dönük yumurtadan çıkış tarihlerinde müsilajın yoğun olduğunu o yoğun zamanda üreyebildiğini, yavru balık haline gelebildiğini ve olması gerektiği yakın büyüme oranları sergileyerek stoğa katılabildiğini gördük" dedi.

'DİPTEKİ MERCAN RESİFLERİ, PİNA, MİDYE VE ALGLERE ÖNEMLİ ZARARLARI OLDU'

Doç. Dr. Daban, "Bu projede Marmara Denizi'nde Kasım 2021 ve Nisan 2022 yılları arasında 13 familyaya ait 20 türün balık yumurtaları, 11 familyaya ait 13 türün balık larvaları, 19 familyaya ait 34 türün juvenil ve kıyısal ergin formları örnekledik. Müsilaj üreme sistemine zarar vermedi ama dipte sabit bulunan mercan resifleri, pina, midye ve alglere önemli zararları oldu. Buna ilaveten balık av araçlarına, balıkçı gemilerinin mekanik aksamlarına ve balık ağlarına önemli zararlar verdi" diye konuştu.