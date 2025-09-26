Muş'ta Uluslararası Katılımla Onkoloji Günleri başladı

GENÇ Birikim Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen 12'nci Uluslararası Onkoloji Günleri, Muş'ta başladı. 18 ülkeden akademisyenler ile hastalığı yenen davetlilerin katıldığı etkinlikler 3 gün devam edecek.

Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan etkinliklerin açılış törenine Muş Valisi Avni Çakır, Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Muş Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, vali yardımcıları, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Muş Valisi Avni Çakır, hayatın en zor anlarında yalnız olmadığını bilmenin insana güç verdiğini belirtti. Muş'ta düzenlenen etkinliğin de buna en güzel örnek olduğunu ifade eden Çakır, "2005 yılından bu yana amansız hastalıklarla mücadele eden kardeşlerimizin yanında dimdik duran, onların hem dert ortağı hem de en büyük destekçisi olan Genç Birikim Derneği, bugün 12. Onkoloji Günleri'ni bizlerle buluşturuyor. Bu dernek, yalnızca bir kurum değil, umutların yeşerdiği, moralin ve motivasyonun güç bulduğu bir gönül hareketidir. Muş, kadim tarihiyle, kültürel zenginlikleriyle ve değerli insanlarıyla her zaman birlik ve beraberliğin şehridir. İlimiz her alanda olduğu gibi sağlık alanında da ciddi gelişmeler kaydediyor. Özellikle son yıllarda hem il merkezimizde hem de ilçelerimizde gerçekleştirilen önemli sağlık yatırımları ve iyileştirmeler sayesinde, sağlık hizmetlerimiz şehrimizin her noktasına en üst seviyede ulaştırılmaktadır" dedi.

Genç Birikim Derneği'nin yalnızca sağlık alanında değil, gençlik çalışmalarıyla da önemli katkılar sunduğunu ifade eden Vali Çakır, "Her yıl en az 100 gencimizin uluslararası deneyim kazanmasına vesile olunması, üstelik bu gençlerin önemli bir kısmını Muşlu gençlerin oluşturması, bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Burada özellikle ifade etmek isterim ki, dernek başkanımız Sayın Salih Yüce'nin kanseri yenerek bu yola ışık tutması, kendi mücadelesini başkalarının umuduna dönüştürmesi ve başka hayatları kurtarmak adına böyle bir gayretin öncüsü olması takdire şayandır. İnanıyorum ki Genç Birikim Derneği, bundan sonra da gönüllere dokunmaya, umutları yeşertmeye, hayatlara dokunmaya devam edecektir" diye konuştu.

BİLİM İNSANLARIMIZA NE KADAR TEŞEKKÜR EDERSEK AZ KALIR

Türkiye'de onkolojinin gelişimini anlatan Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce, şunları söyledi:

"Bana,1999 yılında yumuşak doku kanser tanısı konuldu. Tanı aldığım yıllara gelecek olursak aslında onkoloji bu kadar gelişmemişti. Sadece Türkiye'de 25 onkolog olduğu yıllarda tedavi görmeye başladım. Gençtim, henüz 20 yaşındaydım. Hayata ve ileriye dönüp yapmak istediğim birçok iş vardı. Daha da önemlisi bir çocuğum vardı. 1 yaşın altındaydı o zaman. Ben kendimle hastalıkla mücadele ederken ölüme kadar her şeyi düşünüyordum ama çocuğuma kim bakacak diye bununla baş edemiyordum. Yaklaşık 3 yıl kemoterapi ve radyoterapi gördüm. Bugün geldiğimiz noktada gerçekten tıp onkoloji alanı o kadar gelişti ki artık ülkemiz sayılı ülkeler arasında yer alıyor. Bilim insanlarımıza ne kadar teşekkür edersek az kalır bu konuda."

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican da 12'nci Uluslararası Onkoloji Günlerine ev sahipliği yapmanın mutluluğu yaşadığını belirtti.

SAĞLIĞIN EN ÖNEMLİ YÖNLERİNDEN BİRİ DE SOSYAL İYİLİK HALİDİR

Onkoloji günlerinin ikincisinden beri sürekli katıldığını belirten Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, "İlk buraya 2010 yılında geldim. Biz tıp fakültelerinde halk sağlığı derslerinde öğrencilerimize halk sağlığı derslerinde anlattıklarımızı gelip burada gözümle şahit olmak beni çok mutlu ediyor. Sonuçta biz sağlığı tanımlarken sadece hastalık yahut da sakatlığın olma değil. Bedenen, ruhen ve sosyal yönden iyilik hali diye tanımlarız. O yüzden de sağlığın en önemli yönlerinden biri de sosyal iyilik halidir. Yani böylece de insanların sağlık ve iyilik hali için farkındalıkları için Muş'ta çok önemli adımlar atılıyor" dedi.

Açılış konuşmaları sonrasında program, 'Erken Tanı ve Genetik Taramalar' ile 'Gençlerde Kanser Neden Artıyor' konulu oturumlarla devam etti.

FAYDA SAĞLAMAK İÇİN BURADAYIZ

Muş'ta düzenlenen Onkoloji Günleriyle ilgili bilgi veren Dr. Bülent Çitgez, şunları söyledi:

"12'nci Uluslararası Onkoloji Günleri'ne severek ve isteyerek katıldım. Burada hem meme kanseri hem de diğer kanser türleri hakkında farkındalığı artırmak, hem de bir nebze olsun insanlara ve çevremize fayda sağlamak için bir aradayız. Programa İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan ve hatta Amerika'dan birçok meslektaşımız katıldı. Etkinlikte ayrıca, bu hastalığı daha önce yaşamış ve bir şekilde atlatmış hastalarla görüşmeler yapıyoruz. Hem onların deneyimlerini dinlemek hem de diğer insanlara motivasyon olması açısından bu görüşmeler çok kıymetli."