Muş'ta mobil mamografi aracıyla köy köy ücretsiz kanser taraması yapılıyor

Muş İl Sağlık Müdürlüğü, kanserde erken teşhisi artırmak amacıyla mobil mamografi aracıyla il merkezi ve kırsal mahallelerde ücretsiz kanser taramalarını sürdürüyor.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekipleri mobil tarama aracıyla meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramalarını vatandaşların ayağına götürüyor. Bu kapsamda Güzeltepe Mahallesi'nde konuşlandırılan mobil araçta, çevre köylerden getirilen vatandaşlara ücretsiz tarama ve koruyucu sağlık eğitimi verildi.

Muş'ta 2026 yılının ilk 6 ayında ulusal kanser tarama programı kapsamında bin 323 mamografi, bin 965 HPV ve 2 bin 749 kolorektal kanser taraması gerçekleştirildi. Taramalarda 39 meme, 27 rahim ağzı ve 12 kolorektal olmak üzere toplam 78 şüpheli vaka tespit edildi. Pozitif sonuç alan vatandaşların ileri tetkik ve tedavileri için ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Mobil tarama araçları ve saha ekipleriyle sağlık hizmetlerinin il genelinde vatandaşların ayağına götürülmeye devam edildiğini ifade eden KETEM sorumlusu Doktor Fatoş Aydemir, "KETEM olarak hedefimiz, kanser tarama hizmetlerini sadece merkezlerimizde sunmakla sınırlı kalmayıp ilimizin en uzak noktalarına kadar ulaştırmaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı iki farklı alanda sürdürüyoruz. İlk olarak sağlıklı hayat merkezlerimizde vatandaşlarımıza düzenli olarak ücretsiz kanser taramaları ve koruyucu sağlık eğitimleri veriyoruz. Bunun yanında mobil tarama ekiplerimiz sahaya çıkarak il merkezi ve köylerde bulunan aile sağlığı merkezlerini ziyaret ediyor, vatandaşlarımızın ayağına kadar gidiyor. Böylece ulaşım imkanı kısıtlı olan, yoğunluğu nedeniyle merkezimize gelemeyen veya taramasını erteleyen vatandaşlarımızın bulundukları yerde tarama hizmeti almalarını sağlıyoruz" dedi.

Ulusal kanser tarama programı kapsamında meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramalarını tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirdiklerini söyleyen Aydemir, "Çünkü bu kanser türlerinde erken teşhis, tedavi başarısını önemli ölçüde artırmakta ve hayat kurtarmaktadır. Buradan tüm vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen sağlığınızı ertelemeyin. Bizler sizlere ulaşmak için sahadayız. Siz de kendiniz ve sevdikleriniz için bir adım atın, ücretsiz kanser taramalarınızı ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.

Kanserde erken teşhisin tedavi başarısını artırdığını ve hayat kurtardığını vurgulayan Aydemir, "2026 yılının ilk 6 ayında bin 323 mamografi çekimi gerçekleştirilmiş olup, 39 pozitif vaka tespit edilmiştir. Bin 965 HPV testi yapılmış ve 27 pozitif sonuç elde edilmiştir. Kolorektal kanser taraması kapsamında ise 2 bin 749 tarama yapılmış, 12 pozitif sonuç tespit edilmiştir. Sonucu pozitif çıkan hastalarımızı ileri tetkik amacıyla devlet hastanelerine, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Bu sayede hastalarımızın takip sürecini aksatmıyor, kendilerinden gelen sonuçları da sistemimize kaydederek düzenli olarak izliyoruz. Ülkemizde yürütülen ulusal kanser tarama programı kapsamında; 40-69 yaş arası kadınlarda meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlarda rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerde kalın bağırsak kanseri taramaları tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Hiçbir şikayetiniz olmasa dahi uygun yaş aralığında yer alıyorsanız kanser taramalarınızı mutlaka yaptırmanız gerekiyor. Çünkü erken teşhis, tedavi şansını artırıyor ve hayat kurtarıyor. Sizler ve aileniz için bir umut oluşturuyor" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı