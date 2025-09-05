Muş'ta Halk Sağlığı Haftası Etkinlikleri Başladı

Muş'un Malazgirt ilçesinde, "Halk Sağlığı Haftası" kapsamında bilgilendirme standı açıldı.

İlçedeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlar beslenme, hareketin önemi ve sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirildi, broşürler dağıtıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ekin Topuz, yaptığı açıklamada, hafta boyunca her gün farklı bir konuda bilgilendirme yapılacağını belirtti.

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Malazgirt'te sahada olduklarını ifade eden Topuz, şöyle konuştu:

"3 Eylül'de sigara ve bağımlılıkla mücadele etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Kanser taraması, sağlıklı yaşam, aile hekimliğinin önemi, psikolojik destek, sağlıklı gelecek ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Bugün ise beslenme ve hareketin önemi üzerine çalışmalarımızı sürdürdük. Bir hafta boyunca her gün farklı bir başlıkla Malazgirt halkının yanında olacağız. Sağlığın korunması, tedavi kadar önemlidir."

Etkinlik kapsamında vatandaşlara bilgi veren İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Bekir Yıldırım ise "Beden Kitle İndeksi 30'un üzerinde olan vatandaşlarımızda obezite riski artıyor. Bu kişilere beslenme eğitimi veriyoruz ve yönlendirmeler yapıyoruz. Sağlıklı kilo veren birçok vatandaşımız oldu. Önemli olan bilinçli beslenmek ve hareketi hayatın bir parçası haline getirmektir. Obezite konusunda eğitimlerimiz devam ediyor." dedi.