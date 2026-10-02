Muş Devlet Hastanesi'nde erken evre kansere ESD yöntemiyle müdahale edildi

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Muş Devlet Hastanesi'nde erken evrede tespit edilen kanser vakasına, Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD) yöntemiyle başarılı şekilde müdahale edildi.

Muş Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Şevki Konur tarafından gerçekleştirilen işlemde, kanserli lezyon endoskopik yöntemle çıkarıldı. Uygun hastalarda kullanılan ESD yöntemiyle erken evrede tespit edilen sindirim sistemi kanserleri ve kanser öncüsü lezyonların cerrahi kesi yapılmadan çıkarılması hedefleniyor. İşlemin, hastanın cerrahi operasyona ihtiyaç duymadan tedavi edilmesine imkan sağlayan ileri endoskopik yöntemlerden biridir. ESD yöntemiyle sindirim sisteminde bulunan uygun lezyonların endoskopik olarak çıkarıldı.

Uzman Doç. Dr. Konur, kanserle mücadelede erken tanının önemine dikkat çekerek, uzun süren ve nedeni açıklanamayan sindirim sistemi şikayetlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Konur, özellikle 15 günden uzun süren kabızlık veya ishal gibi bağırsak alışkanlıklarındaki değişikliklerde hekime başvurulmasının önem taşıdığını söyledi. Konur, erken teşhis ve uygun tedaviyle birçok hastalıkta olduğu gibi kanser tedavisinde de başarı şansının arttığı vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı