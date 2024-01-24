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Muradiye'de hasta kurtarma operasyonu

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Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan hasta, ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Muradiye'de hasta kurtarma operasyonu

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan hasta, ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Muradiye'nin Demirtepe Mahallesi'nde rahatsızlanan yaşlı adam için yakınları 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Yoğun kar yağışının yolu kapattığı mahalle için Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri hemen harekete geçti. Kar nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılmasının ardından hastaya ulaşıldı. Mahalleye gelen ambulans ile yaşlı adam Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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