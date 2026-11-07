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Muğla Ortaca'da süt işletmesinde HACCP kapsamında denetim yapıldı

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Muğla Ortaca'da süt işletmesinde HACCP kapsamında denetim yapıldı
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde süt işletmesinde HACCP kapsamında denetim yapıldı; süt tanklarının temizliği ve dezenfeksiyonu ile soğutma sıcaklıkları incelendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü eşliğindeki denetimde çalışanlara gıda hijyeni ve temizlik konusunda bilgilendirme yapıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde gıda güvenilirliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özay Yorulmaz eşliğinde, İlçe Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimler, HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) kapsamında yapıldı.

Denetimlerde süt tanklarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri, sütün uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi, soğutma sıcaklıkları ve sıcaklık takip kayıtları incelendi. Ayrıca işletmede tutulması gereken kayıt ve formlar kontrol edildi. Denetim sırasında çalışanlara gıda hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları hakkında bilgilendirme yapılarak dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından süt ve süt ürünlerinde gıda güvenilirliğinin sağlanması, halk sağlığının korunması ve işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermesi amacıyla resmi kontrol ve denetim çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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