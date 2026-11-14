Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dünya Diyabet Günü'nde kan şekeri ölçüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dünya Diyabet Günü'nde kan şekeri ölçüldü
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. Bilgilendirme standında vatandaşların kan şekeri ölçüldü, broşür dağıtıldı; Diyabet Okulu eğitimini tamamlayanlara diploma verildi.

Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşların kan şekeri ölçümleri yapılarak diyabet konusunda bilgilendirme gerçekleştirildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ekibi tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında kurulan bilgilendirme standında vatandaşların kan şekeri ölçümleri yapılırken, diyabet konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Programa Prof. Dr. Gülhan Akbaba, Prof. Dr. Neşe Çınar ve Uzm. Dr. Çiğdem Özdemir'in yanı sıra Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Kıvanç Kahraman ve Uzm. Dr. Eda Özlek ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Gönül Korkmaz katıldı.

Bu yıl 'Diyabeti Erken Fark Et, Erken Harekete Geç' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, diyabetin erken tanısı ve hastalığın yönetiminde teknolojik imkanların önemi vurgulandı. Bu kapsamda düzenlenen Diyabet Okulu eğitiminde katılımcılara hastalığın takibi, kontrolü ve yönetimi hakkında bilgi verildi. Eğitim sırasında sürekli glikoz izlem sensörü uygulaması da yapılarak teknolojinin diyabet yönetimine katkıları uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimi tamamlayan katılımcılara Diyabet Okulu diplomaları verildi.

Etkinlikte ayrıca diyabet taramalarının düzenli yaptırılması, aşırı susama, sık idrara çıkma ve açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğine dikkat çekildi. Vatandaşlara dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve doktor önerilerine uygun tedavi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da 'Çobanlar Grubu'na operasyon! Servetlerine el konuldu

"Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu
Karaman'da karşı şeride geçen otomobil ikiye bölündü! Sürücü kazayı yara almadan atlattı

Otomobil ikiye bölündü, direksiyondaki sürücü yara bile almadı
Karaman'da korku dolu anlar! Pencereden atlamak isteyen kadını polis son anda kurtardı

Sokakta nefesler tutuldu, herkes o anı bekledi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalacak evi olmadığı için minibüste yaşıyordu! Öğretmen ölü bulundu

Evi yoktu, minibüste yaşıyordu! Öğretmen ölü bulundu
Çankırı'da hafif ticari araç bariyere çarptı! Baba ile 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Yolculuk kabusa döndü! Baba ve 9 yaşındaki kızı kurtulamadı
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı

Türkiye'deki bakışları olay olmuştu! Genç liderden Macron'a soğuk duş
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu29

ABD'de kırmızı alarm! Tüm uçuşlar durduruldu
Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti

Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti
Şehirde kuduz kabusu! Vatandaşlar hareketlerini kaydetti: Sakın yaklaşmayın

Vatandaşlar hareketlerini kaydetti: Sakın yaklaşmayın
Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem

Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem