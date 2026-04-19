MEAH'a 'Anne Dostu Hastane' unvanı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'nın 'Anne Dostu Hastane' programı kapsamında yaptığı değerlendirme sonucunda unvanı kazandı. Hastane, anne ve bebek sağlığına yönelik yaptığı başarılı çalışmalarla bu başarıyı elde etti.

Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'nın 'Anne Dostu Hastane' programı kapsamında Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından yürütülen 'Anne Dostu Hastane' programı kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak 'Anne Dostu Hastane' unvanı aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın; gebelik, doğum ve lohusalık süreçlerinin hasta hakları, güvenlik ve mahremiyet ilkeleri doğrultusunda, anne ve bebek için güvenli ve nitelikli ortamlarda gerçekleştirilmesini amaçlayan programı kapsamında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapsamlı bir denetim sürecinden geçti.

Değerlendirme süreci, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve başkanlığını İlkay Zengin'in yürüttüğü heyetin hastaneyi ziyaretiyle gerçekleştirildi. Heyet tarafından; doğum öncesi ve sonrası hizmet süreçleri, anne mahremiyetinin sağlanması, hasta güvenliği uygulamaları ve doğum alanlarının fiziki uygunluğu gibi birçok başlıkta detaylı incelemeler yapıldı.

Gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirme sonucunda, Muğla EAH, anne sağlığı hizmetlerinde ortaya koyduğu güçlü ekip anlayışı, yüksek kalite ve etkinlik, Bakanlık yetkilileri tarafından standartlara uygun bulunarak olumlu değerlendirildi. Tüm kriterleri başarıyla karşılayan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 'Anne Dostu Hastane' unvanını kullanma hakkı elde etti

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça'nın da katılım sağladığı değerlendirme toplantısında, annelik yolculuğunda anne ve bebek sağlığını önceleyen çalışmalarda emeği bulunan başta hastane yönetimi olmak üzere tüm hekimler, hemşireler ve sağlık çalışanları çalışmaları nedeniyle teşekkür edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış

Korkunç iddia: Eski vali olayı örtbas etmek için her şeyi yapmış
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim

Okul saldırıları sonrası tedirgin eden bir paylaşım daha
Bayılan sürücü direğe çarptı, direk yayayı ezdi! Yaşam savaşı veriyor

Bayılan sürücü direğe çarptı, direk yayayı ezdi
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş

Hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamış, lüks tatillerde eğlenmiş
CHP'li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü

CHP'li başkanın evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken öldü
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevinden ayrıldı

9 kişinin öldüğü katliamın ardından "istifa" kararı
Bayılan sürücü direğe çarptı, direk yayayı ezdi! Yaşam savaşı veriyor

Bayılan sürücü direğe çarptı, direk yayayı ezdi
Şaka değil! Tottenham küme düşüyor

Şaka değil! Küme düşüyorlar
Yunus Akgün'den Fenerbahçe itirafı

Maç biter bitmez flaş itiraf: Fenerbahçe...