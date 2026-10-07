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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası'nda stant kurdu

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası'nda stant kurdu
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında farkındalık standı kuruldu. Standda vatandaşlara normal doğum ve emzirmenin anne-bebek sağlığı için önemi anlatıldı.

Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde, 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında anne ve bebek sağlığına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla Kadın Hastalıkları ve Doğum Poliklinikleri önünde farkındalık standı kuruldu.

Etkinlikte vatandaşlara normal doğumun desteklenmesi, anne ve bebek sağlığının korunması ile emzirmenin önemi konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Farkındalık etkinliği; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Prof. Dr. Burcu Kasap ve Doç. Dr. Melike Nur Akın, Perinatoloji Uzmanı Op. Dr. Selahattin Kükner, Ebe Polikliniği çalışanları ve sağlık personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kurulan standı ziyaret eden Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar ve hastane yönetim ekibi, yürütülen çalışmalar hakkında sağlık çalışanlarından bilgi aldı.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Melike Nur Akın, anne ve bebek sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Anne dostu ve bebek dostu hastane olarak anne ve bebek sağlığını destekleyen çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Normal doğumun teşvik edilmesi ve emzirmenin desteklenmesi, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayan önemli uygulamalardır" dedi.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara normal doğum ve emzirmenin anne-bebek sağlığı açısından önemi anlatılırken, anne adaylarının merak ettiği konularla ilgili sağlık çalışanları tarafından bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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