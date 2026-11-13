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Muğla EAH'ta 30x20 santimetrelik göğüs duvarı tümörü farklı branşlarca çıkarıldı

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Muğla EAH'ta 30x20 santimetrelik göğüs duvarı tümörü farklı branşlarca çıkarıldı
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 30x20 santimetre büyüklüğündeki göğüs duvarı tümörü, farklı branşlardan hekimlerin katılımıyla çıkarıldı. Geniş doku kaybı kas-deri flebiyle onarıldı ve tedavi süreci tamamlanan hasta taburcu edildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 30x20 santimetre büyüklüğündeki göğüs duvarı tümörü, farklı branşlardan hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen ileri düzey cerrahi operasyonla çıkarıldı. Ameliyat sonrası tedavi süreci tamamlanan hasta taburcu edildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tümörlü dokularla birlikte göğüs duvarının tamamını kapsayan cerrahi rezeksiyon uygulandı. Tümörün çıkarılmasının ardından oluşan geniş doku kaybı, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ile Genel Cerrahi ekipleri tarafından kas-deri flebi kullanılarak onarıldı. Böylece göğüs ve karın duvarının rekonstrüksiyonu gerçekleştirildi.

Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde Prof. Dr. Arife Zeybek öncülüğünde, Dr. Öğretim Üyesi Huriye Gülistan Bozdağ ve Dr. Öğretim Üyesi Nur Dilvin Özkan Koyuncuoğlu tarafından gerçekleştirilen operasyona Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği ekibi de katıldı. Farklı branşların koordineli çalışmasıyla başarıyla tamamlanan operasyonun ardından hasta, tedavi sürecinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar, hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Acar, operasyonda görev alan hekimlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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