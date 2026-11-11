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Muğla'da organ bağışçısı aileler İl Sağlık Müdürlüğünce evlerinde ziyaret edildi

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Muğla'da organ bağışçısı aileler İl Sağlık Müdürlüğünce evlerinde ziyaret edildi
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Muğla'da 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışçısı aileler İl Sağlık Müdürlüğünce evlerinde ziyaret edildi. Menteşe'de oğlunun, Ortaca'da eşinin tüm organlarını bağışlayan ailelere teşekkür edilerek organ bağışının önemi vurgulandı.

Muğla'da 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında, organ bağışında bulunarak başka hastalara yaşam umudu olan bağışçıların aileleri evlerinde ziyaret edildi.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organ bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, Menteşe ilçesinde beyin kanaması sonucu oğlunu kaybeden ve evladının tüm organlarını bağışlayan anne ile Ortaca ilçesinde hayatını kaybeden eşinin tüm organlarını bağışlayan vatandaş ziyaret edildi.

Ziyaretlere Muğla Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Sare Arslan, Ortaca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Seyhan Şimşek ve Organ, Doku Nakil ve Diyaliz Hizmetleri Birimi Sorumlusu Ufuk Özlem Keskin katıldı.

Ziyaretlerde, evlatlarını ve eşlerini kaybetmenin acısını yaşayan ailelerin, organ bağışında bulunarak başka insanlara hayat vermeleri takdirle karşılandı. Ailelere teşekkür edilerek organ bağışının önemi ve bu konuda toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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