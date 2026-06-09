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Muğla'da diyetisyenler günlerini pasta ile kutladı

Muğla'da diyetisyenler günlerini pasta ile kutladı
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dünya Diyetisyenler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte diyetisyenler pasta keserek günlerini kutladı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan diyetisyenler için "Dünya Diyetisyenler Günü" çerçevesinde kutlama programı düzenlendi. Diyetisyenler günlerini pasta ile kutladı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetiminin koordinesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Ercan Saruhan ve Uzm. Dr. Mehmet Gökhan Kaya ile hastanede görevli beslenme ve diyet uzmanları katıldı.

Programda, toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve hastaların tedavi süreçlerinde diyetisyenlerin üstlendiği role vurgu yapıldı. Başhekim yardımcıları Doç. Dr. Ercan Saruhan ve Uzm. Dr. Mehmet Gökhan Kaya, hastane bünyesinde görev yapan tüm diyetisyenlere teşekkür etti.

Diyetisyenlerin sağlıklı bir toplum inşa edilmesindeki emeklerinin çok değerli olduğunu belirten hastane yönetimi, diyetisyenlerin Dünya Diyetisyenler Günü'nü kutlayarak meslek hayatlarında başarılar diledi.

Günün anısına gerçekleştirilen pasta kesimi ve çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından kutlama programı sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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