Muğla'da asistan doktor evinde ölü bulundu

Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Asistan Doktor Anıl Canbaş (26), evinde ölü bulundu. Canbaş'ın vücudunda yara ve darp izine rastlanmazken, olaydan 1 gün önce 3 doktor arkadaşıyla birlikte evinde alkol aldığı öğrenildi.

ASİSTAN DOKTOR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nde araştırma görevlisi Dr. Anıl Canbaş'tan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine Canbaş'ın Kötekli Mahallesi TOKİ konutlarındaki evine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Eve giren ekipler, hareketsiz şekilde bulunan Anıl Canbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

"1 GÜN ÖNCE ALKOL ALDI" İDDİASI

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Anıl Canbaş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Öte yandan, Canbaş'ın olaydan 1 gün önce 3 doktor arkadaşıyla birlikte evinde alkol aldığı ve arkadaşlarının evden ayrıldığı öne sürüldü.