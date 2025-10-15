Motosiklet Kazasından Sonra Yürümeyi Başardı

MUĞLA'da geçirdiği trafik kazası sonrası felç kalan Alaaddin Efe Can (24), İzmir Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavi sayesinde destekle yürümeye başladı. Can, "Ellerim ayaklarım tutmuyordu. 'Bir şeyleri başaracağım' dedim ve başardığımı düşünüyorum" diye konuştu.

Kaza, 6 Nisan'da, Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana geldi. Bir firmada ziraat mühendisi olan Alaaddin Efe Can, patronunun düğününden dönerken kullandığı 48 ASR 285 plakalı motosikletin hakimiyetini virajda kaybetti. Yol kenarına savrulan motosikletten düşen ve kasksız olduğu belirlenen Can, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Alaaddin Efe Can'ı, ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Can, ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Boyun omurlarındaki kırıklar nedeniyle felç olduğu belirlenen Alaaddin Efe Can, burada beyin cerrahları tarafından ameliyata alındı. Ameliyatın ardından Can, İzmir Şehir Hastanesi'nde fizik tedaviye başladı. Alaaddin Efe Can'a, klasik rehabilitasyon programına ek olarak ileri rehabilitasyon da uygulandı. Öncelikle yürüme robotu tedavisi uygulanan Can, kas gücü arttıkça yürüme analiz ve eğitim sistemi 'Rehawalk'a geçirildi. Can, tüm bu tedaviler sayesinde destekli de olsa yürümeye başladı.

Yaşadıklarını anlatan Can, "Düğünden çıktım. Belli bir noktadan sonra gözüm karardı. Virajı alamadığım söyleniyor. Gözümü açtığımda hastanedeydim. El ve ayaklarım tutmuyordu. O an, 'Bir şeyleri başaracağım' dedim. Başardığımı da düşünüyorum. Benim durumumdaki hastalara azimli olmalarını, inançlarını kaybetmemelerini ve psikolojilerini sağlam tutmalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Kaza anında koruyucu ekipmanlarının olmadığını belirten Alaaddin Efe Can, "Motosiklet tutkunları, benim yaşadıklarımı yaşamak istemiyorsa koruyucu ekipmanları olmadan sürüş yapmasınlar" diye konuştu.

'REHABİLİTASYONDA BAŞARI, SABIR VE SÜREKLİLİKLE OLUR'

Can'ın tedavisini yapan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Aslı Çalışkan Uçkun, "Hastamız, motosiklet kazası geçiriyor. Buna bağlı olarak boyun omurlarında kırık meydana geliyor. Yapılan operasyondan sonra kendisini kliniğimize, rehabilitasyon amacıyla aldık. Bireyselleştirilmiş erken rehabilitasyon programladık. Fizyoterapist ve ergoterapistlerimizle birlikte klasik rehabilitasyon aşamasını yürüttük. Ayrıca hastada teknolojik cihazlardan da faydalanmak istedik. Hastamız ilk geldiğinde sadece kollarında hafif bir kas gücü vardı. Bacaklarında ise kas gücü yoktu, felçti. Hastamıza yürüme robotu tedavisi planladık. Hastamızın, bağlanan askı ağırlığını alıyor. Bacaklara takılan robotun kollarındaki sensörler, hastanın doğru yürümesini sağlıyor. Başta yürüme robotuyla ilerledik. Hastanın kas gücü yerine gelmeye başladı. Dengesi daha iyi oldu. Ardından hastayı daha iyi yürüyeceği, bir diğer yürüme sistemine aldık. Bu sistemde de sensörler var. İki sistemde sanal gerçeklik üzerine çalışıyor. Örneğin parkta yürüme veya bir engeli aşmak gibi hastaya sanal senaryo veriliyor. Hasta buna göre hareketleri yapıyor. Cihaz hem görsel hem işitsel olarak uyarıyor. Biraz sağa veya sola kay veya adım uzunluğunu arttır gibi. Fizyoterapist eşliğinde hasta bu hareketleri yapıyor. Sistem beyne uyarı yolluyor. Dolayısıyla amaç beynin yeniden öğrenme kapasitesini arttırmak. Bu cihazla kas gücünü arttırıp, dengeyi sağlıyoruz. Hastamız bir çift destekle yürüyebiliyor. Ciddi fayda gördü. Her hastanın yaralanma seviyesi veya iyileşme potansiyeli farklıdır. Rehabilitasyonda mucize bir ilaç yok. Dolayısıyla mucize bir cihaz da yok. Rehabilitasyonda başarı nasıl kazanılır derseniz. Sabır ve süreklilikle olur" dedi.