Afyonkarahisar'da Motorize 112 Acil Sağlık Ekibi Hizmete Girdi
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, acil sağlık hizmetlerini hızlandırmak için tam donanımlı Motorize 112 Acil Sağlık Ekibi'ni devreye aldı. Ekip, trafik yoğunluğu ve dar sokaklarda ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi yapacak.
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, acil sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmak amacıyla Motorize 112 Acil Sağlık Ekibi'ni hizmete aldı.
Göreve başlayan Motorize 112 Acil Sağlık Ekibi, tam donanımlı acil müdahale ekipmanlarıyla hizmet verecek. Ekip, ambulans olay yerine ulaşıncaya kadar geçen kritik sürede hastalara yaşam kurtarıcı ilk müdahaleyi yaparak acil sağlık hizmetlerinin etkinliğini artıracak.
Konuya ilişkin açıklama yapan Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Dr. Hakkı Öztürk, vatandaşlara daha hızlı, etkin ve kesintisiz acil sağlık hizmeti sunma hedefi doğrultusunda sağlık altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.
Öztürk, motorize ekibin özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgeler, dar sokaklar ve ulaşımın zaman zaman zorlaştığı noktalarda önemli görev üstleneceğini ifade etti.