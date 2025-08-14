Morpheus 8 ile Cilt Gençleştirmede Yeni Dönem: Doğal ve Etkili Sonuçlar

İstanbul Şişli'de hizmet veren Estepera Poliklinik, bu ileri teknoloji uygulamayı, alanında uzman kadrosu ve modern donanımıyla hastalarına sunuyor. Yalnızca estetik görünümü iyileştirmekle kalmayan Morpheus 8, aynı zamanda cilt sağlığını destekleyen güçlü bir yenileme yöntemi olarak da dikkat çekiyor.

Morpheus 8 Nedir ve Nasıl Çalışır?

Morpheus 8, fraksiyonel mikroiğneli radyofrekans teknolojisini kullanarak cildin yüzeyinden derin dermal tabakalara kadar etki eden bir sistemdir. Bu özel cihaz, altın kaplama mikroiğneler sayesinde enerji iletimini en verimli şekilde gerçekleştirir. Böylece kolajen ve elastin üretimi uyarılır, cilt daha sıkı, pürüzsüz ve canlı bir görünüme kavuşur.

Klasik cilt gençleştirme yöntemlerinden farklı olarak, Morpheus 8 hem yüzeysel hem de derin tabakalara aynı anda müdahale edebilir. Bu sayede kırışıklıkların azalması, gözeneklerin küçülmesi, akne izlerinin hafiflemesi ve cildin genel tonunun dengelenmesi gibi çok yönlü faydalar sağlar.

Kimler İçin Uygundur?

Morpheus 8 , 20'li yaşlardan itibaren cildinde elastikiyet kaybı, ince kırışıklık, akne izleri veya matlık sorunu yaşayan herkes için uygundur. Cerrahi operasyon istemeyen, kısa sürede günlük hayatına dönebilmek isteyen kişiler tarafından sıklıkla tercih edilir. Özellikle 30-50 yaş aralığında yaşlanma belirtilerini yavaşlatmak isteyen bireyler için etkili bir seçenektir.

Uygulama Süreci ve İyileşme Dönemi

İşlem öncesinde lokal anestezik krem uygulanır, böylece hasta konforlu bir şekilde süreci tamamlar. Ortalama 30-45 dakika süren uygulama sonrası hafif kızarıklık veya ödem görülebilir; bu etkiler genellikle 24 saat içinde kaybolur. Çoğu hasta ertesi gün sosyal yaşamına dönebilir.

Seans sayısı kişisel ihtiyaçlara göre belirlenir; genellikle 3 seans, 4 hafta arayla önerilir. İlk sonuçlar 3-4 hafta içinde görülmeye başlar, kolajen üretimi sayesinde 3-6 ay boyunca olumlu etkiler artarak devam eder.

Hangi Bölgelerde Uygulanabilir?

- Yüz ve boyun: Kırışıklık ve sarkma giderme, gözenek küçültme

- Dekolte: İnce çizgilerin ve güneş hasarının azaltılması

- Karın ve kol içleri: Doğum sonrası sarkma veya çatlak görünümünü hafifletme

- Diz üstü: Cilt sıkılaştırma

Genital Siğil Tedavisinde Modern Yaklaşım

Estepera Poliklinik yalnızca cilt gençleştirme değil, aynı zamanda genital siğil tedavisi alanında da modern ve etkili çözümler sunuyor. Genital siğiller, Human Papilloma Virüsü (HPV) kaynaklı olup hem kadınlarda hem erkeklerde görülebilen bulaşıcı bir sağlık sorunudur.

Tedavi Yöntemleri

- Lazerle Genital Siğil Tedavisi: Yüksek hassasiyetle yalnızca siğil dokusunu hedef alır, sağlıklı dokulara zarar vermez.

Tedavi sonrası hastalara hijyen ve korunma yöntemleri konusunda detaylı bilgi verilir. Düzenli kontrol, HPV'nin tekrarlama riskini en aza indirmek için önemlidir.

Neden Estepera Poliklinik?

- Uzman Kadro: Dermatoloji ve medikal estetik alanında deneyimli hekimler

- Son Teknoloji Cihazlar: Morpheus 8 gibi FDA onaylı, güvenli ve etkili sistemler

- Kişiye Özel Planlama: Her hasta için cilt tipi, ihtiyaç ve hedeflere göre bireysel uygulama planı

- Hijyen ve Güvenlik: Altın kaplama mikroiğneler, steril çalışma ortamı ve enfeksiyon riskini minimuma indiren prosedürler

Ameliyatsız yüz germe uygulamalarımız için de kliniğimizi ziyaret edebilirsiniz.