Bartın OSB'de Mobil Sigara Bırakma Polikliniğine Kadın İşçilerden Yoğun İlgi

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçilere yönelik verilen mobil sigara bırakma polikliniğine erkek çalışanlara göre kadın işçiler yoğun ilgi gösterdi.

Bartın Sağlık Müdürlüğü Şehit Furkan Yılmaz Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Burcu Acar ve merkezde görev yapan sağlık personellerimiz tarafından, Bartın Organize Sanayi Bölgesi çalışanlarına yönelik "Mobil Sigara Bırakma Hizmeti" kapsamında yerinde poliklinik hizmeti verildi. Bu doğrultuda çalışanların karbonmonoksit ölçümleri yapılarak bireylerin bağımlılık düzeylerini somut verilerle görmeleri sağlandı. Ayrıca elde edilen veriler doğrultusunda gerekli bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunuldu.

Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise

"Sigaranın başta kalp ve damar hastalıkları, çeşitli kanser türleri ve kronik solunum yolu hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığına bir kez daha dikkat çekiyor; sigara kullanan vatandaşlarımızı sigarayı bırakmaya davet ediyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü olarak ilimizde hizmet veren tüm sigara bırakma polikliniklerimizle bu süreçte vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" denildi.

Saha çalışmaları kapsamında sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilerek, profesyonel destek mekanizmaları hakkında kapsamlı rehberlik sağlanan hizmete erkeklerden daha çok kadın işçilerin ilgi göstermesi dikkat çekti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı