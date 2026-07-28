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Mısır'da kaza geçiren 3 Türk, hava ambulansıyla getirildi

Mısır'da kaza geçiren 3 Türk, hava ambulansıyla getirildi
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- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Önce insan şiarımızla dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın yanındayız"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mısır'da trafik kazası geçiren 3 Türk vatandaşının, hava ambulansıyla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Önce insan şiarımızla dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın yanındayız. Geçtiğimiz günlerde Mısır'da trafik kazası geçiren 3 vatandaşımızı hava ambulansımızla İstanbul'a sevk ederek ülkemize getirdik. Süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA
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