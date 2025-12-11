Haberler

Valilik onaylı kampanya ile tedavi gören SMA hastası Miray Rengin sağlığına kavuştu

En küçük SMA Tip 1 hastası olarak bilinen Miray Rengin, Dubai'de aldığı başarılı gen tedavisi sonrası sağlığına kavuştu. Ailesiyle birlikte ilk yaş gününü kutlayan Miray, kampanya sayesinde tedavi sürecini başarıyla tamamladı.

TÜRKİYE'nin valilik onaylı kampanya başlatılan en küçük SMA Tip 1 hastası olarak bilinen Miray Rengin (1), tedavi sürecinde gösterilen yoğun destek sayesinde sağlığına kavuştu. Nisan ayında Dubai'den aldığı gen tedavisi başarılı sonuçlanırken, Miray bebek dün ilk yaş gününü Samsun'da ailesi ve yakınlarıyla birlikte kutladı.

10 Aralık 2024'te, 35 haftalık prematüre olarak dünyaya gelen Miray Rengin'e henüz bir haftalıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Miray'ın gen tedavisi için gerekli olan 1 milyon 870 bin doların toplanması amacıyla 31 Ocak'ta valilik onaylı kampanya başlatıldı. Kampanya, SMA'lı Amine Ravza Sancak'ın vefatının ardından onun adına toplanan bağışların Miray'a aktarılmasıyla kısa sürede hedefine ulaştı.

Anne Gamze (26) ve baba Gürkan Rengin (29), kampanyanın tamamlanmasının ardından Miray Rengin'i nisan ayında Dubai'ye götürdü. Uygulanan gen tedavisinin ardından Rengin, sağlığına kavuştu. 4,5 aylıkken gen tedavisi uygulanan bebek için Rengin ailesi, dün ilk yaş gününü kutladı. Miray Rengin, ilk yaşını ailesi ve yakınlarıyla birlikte kutladı.

'UMUDUMUZU HİÇ KAYBETMEDİK'

Kızlarının ilk yaş gününü sağlıkla karşılamasının kendileri için tarif edilemez bir mutluluk olduğunu belirten Gamze Rengin, "Miray'ın bir gün koşup oynayabileceğine dair umudumuzu hiç kaybetmedik. Tedaviye ulaşması için destek veren herkese minnettarız. Bugün Miray'ın ilk yaşını sağlıklı şekilde kutlamak bizim için tarif edilmez bir duygu. Miray şu anda emekliyor, yürümesine az kaldı" dedi.

