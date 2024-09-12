Üye Girişi
Haberler

Mikroplastiklerin İnme ve Kalp Krizi Riskini Arttırdığı Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, vücuda karışan mikroplastiklerin inme ve kalp krizi riskini arttırdığını belirtti. Plastik materyallerin günlük yaşamda yaygın olarak kullanıldığını ifade eden Altay, mikroplastiklerin besinler, solunum ve cilt teması yoluyla insan vücuduna girdiğini söyledi. Yapılan bir araştırma sonucunda mikroplastiklerin şah damarı tıkanıklığı, inme ve kalp krizi riskini arttırdığı ortaya çıktı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, vücuda karışan mikroplastiklerin inme ve kalp krizi riskini arttırdığını söyledi.

Prof. Dr. Altay, AA muhabirine petrokimya ürünü olan plastik materyallerinin günlük yaşamın her alanında kullanıldığını ifade etti.

Söz konusu plastiklerin daha küçük boyutunda olan mikroplastiklerin besinler, solunum ve cilt teması yoluyla insan vücuduna girdiğini belirten Altay, "Yediğimiz yemeklerin kaplarından, içtiğimiz suların şişelerine kadar bu plastiklere maalesef maruz kalıyoruz. Her geçen gün de artıyor." dedi.

Altay, şah damarı tıkanıklığı yaşayan hastalar üzerinde yapılan bir bilimsel araştırma sonucunda elde edilen verilerin mikroplastiklerin etkisini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Araştırmanın prestijli tıp dergilerinden New England Journal of Medicine'da yayımlandığını ifade eden Altay, araştırma grubundaki hastaların önemli bir bölümünün şah damarından temizlenen materyalin içinde polietilen, polivinil klorür gibi mikroplastiklere rastlandığına dikkati çekti.

Mikroplastiklerin inme, kalp krizi ve ölüm riskini arttırdığını anlatan Altay, şunları kaydetti:

"Araştırma kapsamında şah damarı tıkanıklığı olan 257 hastanın damarlarında temizlik yapılıyor. Damardan çıkartılan materyal inceleniyor ve 257 hastanın 150'sinin şah damarında mikroplastik bulunuyor. Günlük yaşamda kullanılan plastikler bir şekilde beyin damarına kadar sirayet edebiliyor. Mikroplasitk bulunan hastalarla bulunmayan hastalar 3 sene boyunca takip ediliyor. Mikroplastik bulunan grup, bulunmayan diğer gruba göre 4.5 kat daha fazla inme, kalp krizi ve ölüm yaşıyor. Plastiğin şah damarında olması ve hastalıklara neden olması tedirginlik verici.

En derin denizlerde ve Everest Dağı'nda dahi plastikler artık var. Ama artık direk hastalıkların, inmelerin, kalp krizlerinin, ölümlerin neden olabileceği ortaya konuyor. O yüzden hem bireysel hem de yönetim anlayışı olarak plastik materyallerden uzak durmak ve çevreyi koruma bilincinde olmamız gerekiyor."

Kaynak: AA / Sağlık

Trakya Üniversitesi Kalp Krizi Plastik Sağlık Güncel Altay

Narin cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi

Narin cinayeti soruşturmasında önemli gelişme! Hepsi birden adliyeye sevk edildi

 Adliyeye sevk edildiler! Peki Narin Güran soruşturmasının 22 şüphelisi kim?

Düğümü onlar çözecek! Peki kim bu adliyeye sevk edilen 22 şüpheli?

 Narin'in cansız bedeninin bulunduğu derede 17 yıl önce Muhammed'in de cesedi bulunmuş

Narin'in bulunduğu dereden Muhammed'in de cesedini çıkarmışlar
Narin'in dışarıdaki abisi Baran Güran'dan suçlanan akrabaları için skandal savunma

Dışarıdaki abiden suçlanan akrabaları için skandal savunma
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mehmet Sepil kimdir? Halk Tv konuğu Mehmet Sepil kaç yaşında, nereli? Mehmet Sepil biyografisi! 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı! Üvey babaanne 2 yaşındaki çocuğu neden balkondan attı? Olay nerede oldu? Çocuğun sağlık durumu nasıl? Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak canlı izle! 12 Eylül Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak saat kaçta başlıyor, son bölüm ne oldu? Narin'in cesedinin bulunduğu derede 17 yıl önce bir çocuk cesedi daha bulunmuş! 17 yıl önce derede bulunan çocuk kim? Merkez Bankası Eylül ayı toplantısı ne zaman? MB Eylül ayı toplantısı hangi gün, faiz kararı ne zaman Eylül 2024? 2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN? Recep, Şaban, Ramazan ayları ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2025 Dini günler takvimi! Tarihte bugün ne oldu? 12 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? ReeV Fancy ne kadar? ReeV Fancy (Reeder) elektrikli araç satışa çıktı mı? ReeV Fancy özellikleri neler? İlk teslimat ne zaman? 12 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 12 Eylül 1980'de ne oldu? 12 Eylül tarihinde neler yaşandı? 12 Eylül darbesi! Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV Kuruluş Osman 6. sezon hangi tarihte yayınlanacak?
title