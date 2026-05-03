Haberler

Migrenle mücadelede ilk adım: Hastalar önce tetikleyicileri bulmalı

Migrenle mücadelede ilk adım: Hastalar önce tetikleyicileri bulmalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nöroloji Uzmanı Dr. Nuray Can Uluğ, migren tedavisinde en kritik aşamanın hastaların kendi ataklarını tetikleyen unsurları belirlemesi olduğunu vurgulayarak, hastalığın sadece bir baş ağrısı değil, yaşam kalitesini düşüren ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirtti.

Nöroloji Uzmanı Dr. Nuray Can Uluğ, migren tedavisinde en kritik aşamanın hastaların kendi ataklarını tetikleyen unsurları belirlemesi olduğunu vurgulayarak, hastalığın sadece bir baş ağrısı değil, yaşam kalitesini düşüren ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirtti.

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nuray Can Uluğ, migren hastalığının yönetimi, tedavi yöntemleri ve yaşam tarzı değişiklikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Uluğ, migrenin çocukluk çağlarından itibaren görülebilen, günlük hayatı sekteye uğratan ve doğru tanı konulması gereken bir süreç olduğunu ifade etti.

"Doğru tanı büyük önem taşıyor"

Her baş ağrısının migren olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Dr. Nuray Can Uluğ, tanı sürecinin titizlikle yönetilmesi gerektiğini söyledi. Uluğ, "Öncelikle migreni taklit eden damarsal hastalıklar gibi durumların olup olmadığı araştırılmalı; gerekirse görüntüleme ve kan tahlilleri yapılmalıdır. Ayda bir veya iki kez görülen seyrek ataklarda sadece ağrıyı dindirmeye yönelik tedaviler yeterli olabilir. Ancak ağrılar haftada birkaç güne yayılıyor ve kişi sık sık acil servise başvuruyorsa, koruyucu ve daha kapsamlı bir tedavi planlanmalıdır" dedi.

Migren botoksu ve aşı yöntemi

Güncel tedavi seçeneklerine de değinen Dr. Uluğ, halk arasında "migren aşısı" olarak bilinen uygulamalar ile migren botoksunun rutin tedaviler arasına girdiğini ve başarılı sonuçlar verdiğini kaydetti. Migrenin sadece ağrıdan ibaret olmadığını; ışığa hassasiyet, kusma ve keyifsizlik gibi belirtilerle sosyal yaşamı felç edebildiğini hatırlattı.

Lodos, açlık ve mayalı gıdalara dikkat

Atakları tetikleyen çevresel faktörlere karşı hastaları uyaran Dr. Uluğ, son olarak şunları söyledi:

"Adet dönemleri, uzun süreli açlık, lodoslu hava, mayalı içecekler ve aroması yüksek gıdalar migreni tetikleyebilir. Hatta şeker tüketimi ile migren arasında doğrudan bir bağlantı görülebilmektedir. Tedavide asıl amacımız, hastaların bu tetikleyicileri fark ederek kendi sorunlarıyla başa çıkma yöntemlerini öğrenmelerine yardımcı olmaktır." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı

Trump'a şok! Fena oyuna getirdiler
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı

Kızının cenazesini teslim alan annenin sözleri iç burktu
İstanbul'da turiste 7 bin 100 TL fatura çıkaran berber dükkanı mühürlendi

Turiste akılalmaz tuzak! Bakanlık harekete geçti, fatura kesildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular

Gördükleri kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular
73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü

Aile faciası! 73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü
Burger King Tarabya şubesinde 'ayrımcılık' iddiası! Tepki yağıyor

Fast food devi insanlık sınavında çakıldı! Boykot çağrıları başladı
Schalke 04, Kenan Karaman'ın attığı golle Bundesliga'ya yükseldi

Milli yıldızımızın attığı golle bitime 2 hafta kala şampiyon oldular

Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular

Gördükleri kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular
Kavgaya aileler dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü

Kavgaya aileler dahil oldu, mahalle savaş alanına döndü
Define avcıları 'Öksürük Baba Türbesi'ni talan etti

"Öksürük Baba" talan edildi, mahalleli soluğu orada aldı