Haberler

Yanlış ilaç ve alternatif yöntemler migreni kronikleştiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Nöroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Şebnem Bıçakcı, migren hastalarının bilinçsiz ağrı kesici kullanımı ve alternatif yöntemlere yönelmesinin hastalığın kontrolünü zorlaştırdığını belirtti. Türkiye'de migren görülme oranı %16,4 olup, hastaların tanı ve tedavi sürecinde yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Türk Nöroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Şebnem Bıçakcı, migren hastalarının bilinçsiz ağrı kesici kullanımının yanı sıra bilimsel temeli olmayan alternatif yöntemlere yönelmesinin, hastalığın kontrolünü zorlaştırdığını ve baş ağrısını kalıcı hale getirebildiğini söyledi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Nöroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Şebnem Bıçakcı, Antalya'da katıldığı sağlık kongresinde AA muhabirine, migrenin toplumda sanıldığından çok daha yaygın görülen ve özellikle genç yaş grubunda ciddi işlev kaybına yol açabilen bir nörolojik hastalık olduğunu belirtti.

Migrenin basit bir baş ağrısı olarak değerlendirilmesinin tanı ve tedavi sürecini geciktirdiğini dile getiren Bıçakcı, "Migren basit ya da sıradan bir baş ağrısı değildir. Özellikle 15-40 yaş arasındaki bireylerde, daha çok da kadınlarda hayat kalitesini ciddi biçimde bozan bir hastalıktır. En belirgin etkisini ise 25-40 yaş aralığında gösterir." dedi.

Migrenin genetik yatkınlığı olan bireylerde daha sık görüldüğünü vurgulayan Bıçakcı, aile öyküsünün önemli bir risk faktörü olduğunu ifade etti.

Türkiye'de migren görülme oranının yüksekliğine dikkati çeken Bıçakcı, "Ülkemizde migren görülme oranı yüzde 16,4. Bu hastalık milyonda bir görülen nadir bir durum değil. Neredeyse her evde bir migrenli olabilir. Üstelik pek çok kişi migren hastası olduğunu bilmeden yaşamını sürdürüyor." diye konuştu.

Migren çoğu zaman başka hastalıklarla karıştırılıyor

Migrenin tanınmamasının en büyük sorunlardan biri olduğuna dikkati çeken Bıçakcı, hastaların yıllarca yanlış tanılarla yaşadığını söyledi.

Çoğu zaman başka hastalıklarla karıştırılan migrenin doğru şekilde tanınmasının kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Bıçakcı, "Birçok hasta kendini sinüzit zannediyor, kimisi boyun fıtığı olduğunu düşünüyor, kimisi de stres baş ağrısı yaşadığını sanıyor. Oysa bu kişilerin önemli bir bölümü gerçekte migren hastası ve yıllarca bunun farkına varmadan yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Hekimlerin temel görevinin doğru tanıyı koymak ve hastaya uygun tedavi seçeneklerini sunmak olduğunu anlatan Bıçakcı, tedavide iki temel yaklaşım benimsediklerini birinin "atak tedavisi", diğerinin ise "koruyucu tedavi" olduğunu kaydetti.

Bilinçsiz ağrı kesici kullanımı baş ağrısını kalıcı hale getiriyor

Migren hastalarının en sık yaptığı hatalardan birinin kontrolsüz ağrı kesici kullanımı olduğunu dile getiren Bıçakcı, yanlış ve sık kullanılan ilaçların baş ağrısının karakterini değiştirdiğini ve sürecin kronikleşmesine yol açtığını kaydetti.

Prof. Dr. Şebnem Bıçakcı, şu bilgileri verdi:

"Her ağrı kesici migrene uygun değildir. Migrene özel ilaçlar vardır ve bunlar daha etkilidir. Haftada iki-üç tableti aşan ağrı kesici kullanımı, ilaçların aşırı kullanımı kronik baş ağrısına neden olur. Bu durumda hasta artık neredeyse her gün baş ağrısı yaşar ve ataklar tamamen kontrolden çıkacaktır. Bu yüzden migreni hekim kontrolünde tanımak, hekim kontrolünde ilaç kullanmak, doğru tedavi seçeneklerine ulaşmak çok önemli. Migrende çok şey değişmeye başladı. Tedavi seçeneklerimiz gelişti. Bilim geliştikçe hastaya özel tedavi seçeneklerimiz arttı."

Migrenin cerrahi bir hastalık olmadığını da vurgulayan Bıçakcı, bilimsel temeli olmayan yöntemlere karşı uyarıda bulundu.

Alternatif olarak sunulan pek çok yöntemin de bilimsel karşılığı bulunmadığını ifade eden Bıçakcı, düzenli uyku, yeterli sıvı alımı, sağlıklı beslenme, egzersiz ve stres yönetiminin migren ataklarının kontrol altına alınmasında tedaviyi destekleyen temel unsurlar olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Sağlık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
title