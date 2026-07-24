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Midyat Devlet Hastanesi'nden Hafta Sonu Poliklinik Hizmeti

Midyat Devlet Hastanesi'nden Hafta Sonu Poliklinik Hizmeti
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Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi, vatandaşlara daha hızlı sağlık hizmeti sunmak için hafta sonları da mesai dışı poliklinik hizmeti vermeye devam ediyor. 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü 09.00-13.00 arasında Genel Cerrahi ve Radyoloji uzmanları tarafından hizmet verilecek. Bu uygulama ile sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve poliklinik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi, vatandaşlara daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunmak amacıyla hafta sonları da mesai dışı poliklinik hizmetini sürdürüyor.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre 25 Temmuz 2026 cumartesi günü saat 09.00-13.00 arasında uzman hekimler tarafından mesai dışı poliklinik hizmeti vereceği belirtildi. Mesai dışı poliklinik kapsamında, Genel Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet Baydar ve Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. İzzettin Öz tarafından vatandaşlara sağlık hizmeti sunacağı bildirildi. Hafta sonu verilen mesai dışı poliklinik hizmeti sayesinde, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve poliklinik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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