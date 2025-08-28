Mide Fıtığı Ameliyatı Sonrası Hayatını Kaybeden Güzellik Uzmanı Toprağa Verildi

ADANA'da özel bir hastanede geçirdiği mide fıtığı ameliyatı sonrası rahatsızlanıp, 9 gün sonra hayatını kaybeden güzellik uzmanı Çiğdem Bulut (33), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Irak'ta güzellik uzmanı olarak çalışan Çiğdem Bulut, bir yakınının taziyesi için kısa süre önce kente geldi. Burada mide rahatsızlığı yaşayınca gittiği doktorda mide fıtığı teşhisi konulan Bulut, tedavi için ameliyat olmak istedi. Çiğdem Bulut, 15 Ağustos'ta muayene olduğu Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. B.G. ile anlaştı. Özel bir hastanede 18 Ağustos'ta ameliyata alınan Bulut, 2 gün sonra taburcu edildi. Ameliyat sonrası kusma şikayetleri başlayan Çiğdem Bulut'un durumundan endişelenen yakınları, operasyonu gerçekleştiren doktora anlattı. Doktorun "Psikolojiktir, benim ameliyatımla alakalı değildir" dediğini öne süren yakınları, Bulut'un durumunun ağırlaşması üzerine 25 Ağustos'ta ameliyat olduğu hastaneye götürdü. Burada durumu daha da kötüye giden Çiğdem Bulut, yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildikten sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Operasyon sonrası iç organlarında hasar oluştuğu iddia edilen Bulut, ameliyata alındı ancak dün saat 18.30 sıralarında hayatını kaybetti.

AMELİYAT GÜNÜ ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KALDI

Çiğdem Bulut'un acılı yakınları, mide fıtığı ameliyatının yapıldığı özel hastaneye giderek, doktor ve hastane yönetimine tepki gösterdi. Yakınları, doktor ve hastane hakkında şikayette bulundu. Çiğdem

Bulut'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Çiğdem Bulut'tan geriye ameliyat günü çekildiği videolar kaldı. Ameliyat için hastaneye girerken Bulut'un neşeli şekilde şarkı söylediği, tekerlekli sandalyede götürülürken ise gülümsediği anlar kameraya yansıdı.

'BEN ONU SAĞLAM BIRAKMIŞTIM'

Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Çiğdem Bulut'un cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Yukarıçiçekli Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi. Gözyaşlarına boğulan Bulut'un ablası, "Ben onu sağlam bırakmıştım. O hastaneye gitme dedim" dedi. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çiğdem Bulut, gözyaşları arasına toprağa verildi.

Haber-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,