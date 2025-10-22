Haberler

MHP, Türk Sağlık Sistemi İçin Yenilikler Çalıştayı Düzenliyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Türk sağlık sisteminde yenilikleri ele alan bir çalıştay düzenlendiğini ve sonuç raporlarının 8 Kasım'da açıklanacağını duyurdu. Çalıştay, 160 uzmanla sağlığın geleceği üzerine kapsamlı bir tartışma platformu olacak.

MHP'li Ahmet Selim Yurdakul, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin himayelerinde, ön hazırlıkları ile birlikte 6 ay süren özverili bir çalışma sürecinin ardından 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda sağlık alanında yürüttüğümüz stratejik hazırlıkların en kapsamlı adımlarından biri olan 'Türk ve Türkiye Yüzyılında Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı', 8 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 09.00'da Ankara ATO Congresium Kongre Merkezi'nde yapılacak olan 'Çalıştay Sonuç Raporlarının Değerlendirilmesi' oturumlarıyla birlikte kamuoyuna açıklanacaktır. 160 bilim insanı, akademisyen, sağlık çalışanları, sağlık alanında bilgili ve tecrübeli bürokrat, STK yöneticisi, siyasetçi ve iş insanlarından oluşan birbirinden seçkin uzmanların ve vatan sevdalılarının katılımıyla tertip edilen çalıştayda sağlık kurumları, sağlık politikaları, sağlık alanında sorunlar ve iyileştirilebilecek hususlar, sağlık sistemine dair yenilikler ve sağlık sisteminin geleceği masaya yatırılmaktadır. Çalıştay kapsamında yürütülen çalışmalar, yapılacak olan açılış töreni ve son istişare oturumlarının ardından paylaşılacak 'Sonuç Bildirgesinin' neticesinde 8 Kasım 2025 Cumartesi günü tamamlanmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

'2 BİN YILLIK BİLGİ, MHP ÇATISI ALTINDA BULUŞTURULDU'

Yurdakul, toplam 13 tematik başlık altında ve 70 alt konuda yürütülen çalıştaya ilişkin, "Koruyucu sağlıktan dijital dönüşüme, insan kaynağından sağlık ekonomisine, acil müdahaleden afet yönetimine ve yerli üretim ekosistemine kadar Türk sağlık sisteminin tüm katmanları bilimsel titizlikle ele alınmış olacaktır. Ortaya çıkan öneriler yalnızca bir rapor değil; Türk milletinin sağlığına adanmış milli bir vizyon olarak tarihe geçecektir. Liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Önce ülkem ve milletim' anlayışıyla siyaset üstü gördüğümüz bu çalıştayda ülkemizin çıkarları ve geleceği adına yapıcı amaçlarla bir tuğla da biz koymak istediğimiz için bir araya geldik. Çalıştay moderatörlerimizin ve çalıştay katılımcılarımızın bilgilerinin yanı sıra mesleki tecrübelerini de göz önüne aldığımızda bu çalıştayın 'Milli Bir Yol Haritası' oluşturmak üzere 160 uzmanın toplamda 2 bin yıllık bilgi ve tecrübesini MHP çatısı altında buluşturduğunu ifade edebiliriz" dedi.

Yurdakul ayrıca, çalıştayda, randevu sorunları ve acil servislerdeki yoğunlukla birlikte hem vatandaşları hem de sağlık çalışanlarını rahatsız eden, sağlık çalışanlarını tüketen ve kamu maliyesini çıkmaza sürükleyen birçok konunun değerlendirildiğini ve çözüm sunulduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Haberler.com
