MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Karaçoban'da devlet hastanesi yapılması için arazi hibesini açıkladı

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Karaçoban'da devlet hastanesi yapılması için uygun olan arazinin hayırsever Muhsin Özdemir tarafından hibe edileceğini açıkladı. İlçe kongresinde yapılan açıklamada, hastanenin ilçe merkezinde yapılmasına yönelik talebin karşılanması için girişimlerde bulunulduğu belirtildi.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Karaçoban'da devlet hastanesi yapılması için uygun olan arazinin hayırsever Muhsin Özdemir tarafından hibe edileceğini açıkladı.

Karaçoban ilçe kongresinde vatandaşların ilçeye yapılması planlanan fakat ilçenin dışına inşa edilecek olan hastanenin, yaşlı ve hasta vatandaşlara uzak olacağı sebebiyle ilçe merkezinde yapılmasına yönelik talebini karşılıksız bırakmadıklarını ifade eden MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, "Önceki dönem belediye başkanı ve Karaçoban'ın ilçe olmasında büyük emeği olan Tacettin Aslan, MHP ilçe başkanımız Ekrem Büyüksu, hayırsever Muhsin Özdemir'in de aralarında bulunduğu bir heyetle il sağlık müdürümüzü ziyaret ederek talebimizi ilettik. Talebimizin yerine getirilmesi için uygun bir arazi olmaması üzerine, heyetimiz içinde bulunan Muhsin Özdemir bey mevcut hastanenin hemen yanında bulunan ve kendisine ait arsalardan uygun olanı hastane yapımında kullanılmak üzere Devletimize hibe etti. Bizde gereken girişimlerde bulunarak süreci başlattık. Rabbim bizleri gururlandıran hayırsever vatandaşımızdan razı olsun. İşte memleket, işte inanç ve işte milliyetçilik. Karaçoban bizim, Hınıs bizim, Tekman bizim, Karayazı bizim, bu kadim memleketin her köşesi bizim! Bizlere gösterdiği ilgi, alaka ve çözüm odaklılık için İl Sağlık Müdürümüz Gürsel Bedir'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM