MHP'den Türk Sağlık Sistemine Yenilikler Çalıştayı

MHP'den Türk Sağlık Sistemine Yenilikler Çalıştayı
Güncelleme:
MHP tarafından düzenlenen 'Türk Sağlık Sistemi'nde Yenilikler Çalıştayı'nda sağlık sisteminin geleceği, sorunları ve iyileştirilebilecek alanlar ele alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, çalıştayın 160 katılımcıyla yapıldığını ve nihai raporun önümüzdeki günlerde paylaşılacağını duyurdu.

MHP tarafından sağlık alanındaki sorunların ve iyileştirilebilecek hususların, politikaların, yeniliklerin ve sağlık sisteminin geleceğinin masaya yatırıldığı 'Türk Sağlık Sistemi'nde Yenilikler Çalıştayı' gerçekleştirildi.

MHP'nin, 'Türk Sağlık Sistemi'nde Yenilikler Çalıştayı', ATO Congresium'da yapıldı. Çalıştayda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, çalıştay kapsamında 6 ay boyunca çalıştıklarını belirterek, "Bu çalıştayda 2 bin yıllık bir tecrübe olduğunu gururla ifade etmek isterim. Bu salonda hastasıyla üzülen, hasta yakınıyla sevinen, ilk maaşını stetoskop ve tıp kitaplarına yatıran, fazla mesai ücreti almadan vatan için çalışan ve çabalayan hem hasta hakları hem de sağlık çalışanları haklarını iyileştirmek için gecesini gündüzüne katan, ülkesine döviz kazandırmak için iş geliştiren, tıbbi cihaz üreten, bilim alanlarında ülkemizi gururlandıran ve ülkemizin en ücra mahallelerine kadar sağlık hizmeti götüren çalışanlarımız var. Kısacası bu salonda samimi yürekler var. 'Türk sağlık sistemine bir tuğla da biz koymak istiyoruz' diyen tam 160 cesur yürek var. Hepsine teşekkür ediyorum. 160 arkadaşımız geride kalan 6 ay boyunca gece-gündüz demeden çalışarak Türk milletine; etkin, verimli, çağdaş, üretken bir şekilde sıhhat sunan sağlık ve sosyal güvenlik sistemini istişare ettiler ve detaylı rapor hazırladılar. Bugün çalıştayın son günü ve yapılacak son 3 oturumda çalışmalarını nihayete erdirip büyük Türk milletine armağan edecekler" dedi. Yurdakul ayrıca çalıştayın nihai raporunun önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını aktardı.

'GÜÇLÜ SAĞLIK SİSTEMİNİ ŞEKİLLENDİRMEK İSTİYORUZ'

Yurdakul, çalıştayda Türk sağlık sisteminin geleceğine dair ortak aklı, bilimsel tecrübeyi, milli iradeyi ve vicdanı bir araya getirdiklerini kaydederek, "Bu çalıştay yalnızca bugünün sorunlarını değil, yarının ihtiyaçlarını da gözeten milli bir vizyonunun ürünüdür. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını inşa ederken Türk milletinin sağlığını, huzurunu, refahını önceleyen bir anlayışla, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ediyoruz. Türk hekimiyle, sağlık çalışanıyla, akademisyeniyle ve politika yapıcısıyla; kökleri bu topraklara dayanan, çağın gerekliliklerine açık, güçlü bir sağlık sistemini hep birlikte şekillendirmek istiyoruz. Bu çerçevede Türk sağlık sisteminin geleceğine dair görüş ve öneriler üzerine çalışan birbirinden kıymetli bilim insanları ve uzmanlarımız 13 tema çerçevesinde bir araya geldiler" diye konuştu. 13 tema ile ilgili bilgiler veren Yurdakul, temaların bütüncül bir bakış açısıyla ele alındığını belirtti.

