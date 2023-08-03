Mezitli'ye Devlet Hastanesi ve Ağız Diş Sağlığı Merkezi yapılıyor

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde 150 yataklı Devlet Hastanesi ve 50 Ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapımında inşaat süreci başladı.

Çok sayıda özel kuruluşun hastane açtığı Mezitli'ye bir de Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılıyor. Toplam inşaat alanı 280 bin metrekare alanda olan hastanenin 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Ceviz, AK Parti Mezitli İlçe Başkanı Zafer Uslu ile birlikte yapımına başlanan Mezitli Devlet Hastanesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu. Kıratlı, ilçede yıllardır ihtiyaç duyulan bir projenin hayata geçirilmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Aynı anda 10 ameliyatın gerçekleştirileceği kapasiteye sahip olan Mezitli Devlet Hastanemiz, 500 araçlık otoparkı ile devasal bir alanda yükselmeye devam ediyor. İnşallah Türkiye yüzyılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve riyasetinde Sağlık Bakanlığımızın uhdesinde hastanemizin maddiyatı ve maneviyatı tamamen devletimiz, iktidarımız tarafından yapılmakta olan Mezitli Devlet Hastanemiz nasip olursa Mersinimiz'in ve ülkemizin 2'nci yüzyılında şifa dağıtmaya başlayacak. İnşallah kısa sürede bu hastanemizi bitirip Mezitlimizin ve Mersinli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız" dedi. (DHA)