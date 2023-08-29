Mezitli Belediyesi Sağlık Alanında Ödüller Aldı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, konuk olduğu radyo programında sağlık alanındaki çalışmalarını anlattı. Başkan Tarhan, sağlık alanındaki faaliyetleri, kazandığı ödüller ve gelecekteki projeler hakkında bilgi verdi.

2014 yılında Sağlıklı Kentler Birliği'ne ve 2022 yılında Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağına üye olduklarını anlatarak sözlerine başlayan Başkan Tarhan, Kent Sağlık Gelişim Planı kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı:

"2 adet Aktif Yaş Alma Evi, 10 adet Gönüllü Evi, Çocuk Gündüz Bakım Evleri, Mutlu Yaşam Köyü, Mutlu Yaşam Merkezi, Kentte Bisikletli Yaşam, Avrupa Hareketlilik Haftası Programları gibi birçok hizmet sunmaktayız. Bu hizmetler sayesinde vatandaşlar hane dışında da aktif katılabilecekleri çocukların, eşlerin veya ebeveynlerinin dahil olabilecekleri her yaşa hitap eden belediye tesislerinden yararlanabilmektedir. Belediyemizin sunduğu hizmetlere erişilebilirlik, çevrenin kalitesi ve toplumsal faktörler, insanların mutluluğunu derinden etkilemektedir. Belediyemiz, vatandaşları mutlu bireyler olarak yaşayabilmesi için kentte gerekli koşulları sağlamaya çalışmaktadır. Bireylerin mutlu olma hali, çevreyle olan ilişkilerine, yaşadıkları şehrin karakterine ve sunulan hizmete büyük ölçüde bağlıdır. İnsanlar, yaşadıkları çevrenin doğası, estetiği ve işleyişiyle etkileşim içindedirler. Yeşil alanların varlığı, temiz hava kalitesi ve çevresel düzenlemeler insanları psikolojik ve fiziksel sağlığını olumlu etkileyen faktörlerdir. Bir şehirde parklar, bahçeler rekreasyon alanları gibi açık hava mekanların bulunması bireylerin streslerini azaltabilir, mental rahatlamayı sağlayabilir ve mutluluk seviyelerini artırabilir."

"SAĞLIK ALANINDA ÇEŞİTLİ ÖDÜLLER ALDIK"

Mezitli Belediyesinin sağlık alanında her zaman öncü belediyelerden birisi olduğunu vurgulayan Başkan Tarhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her yıl Sağlıklı Kentler Birliği'nin düzenlendiği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'na birden fazla proje ile katıldık. 2022 yılında Sağlıklı Çevre kategorisinde 'Biyobozunur Atık Yönetimi' projesi ile jüri özel ödülü aldık. 2022 yılında Sağlık Bakanlığı'nın işveren/idare, işçi/çalışan ve toplum katılımı ile sağlıkla ilgili beslenme ve fiziksel aktivite gibi müdahale alanlarında çalışanlarına davranış değişikliği sağlayarak sağlığı desteklemek ve geliştirmek; sağlıklı, güvenli ve üretken bir işyeri ortamı oluşturmak için hazırladığı 'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Sertifikası' almaya hak kazandık. Sağlık Bakanlığı tarafında yerel yönetimlerle iş birliği sağlanarak toplumun hareketli hayat konusunda teşvik edilmesi, sağlıklı çevrenin oluşturması ve bu konuda yapılan ve yapılacak olan iyi uygulamaların desteklemesi ile toplum sağlığı geliştirmesi amacıyla 'Sağlığı Geliştiren Belediye' platformu uygulanmaya başlanmıştır. 2023 yılının Temmuz ayında Mersin ilinde 'Sağlığı Geliştiren Belediye' sertifikasını aldık. Türkiye genelinde bu sertifikayı alan sekizinci belediye olduk. Belediyemiz bu tür projeler ve hizmetlerle sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal kalkınma hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi amaçlamaktadır. Vatandaşların mutluluğunu artırmak için hem fiziksel hem çevre kalitesini iyileştirmektehem de toplumsal etkileşimleri ve katılımı teşvik etmekteyiz. Mezitli Belediyesi bu tür sağlık odaklı çalışmalara devam ederek insanların daha sağlıklı, daha mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürdürebilmelerine katkı sağlayacaktır."