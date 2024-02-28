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MEÜ Diş Hekimliği Hastanesi'nde Ocak Ayında 4 Bin 286 Hastaya Sağlık Hizmeti Sunuldu

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Mersin Üniversitesi (MEÜ) Diş Hekimliği Hastanesi'nde ocak ayında 4 bin 286 hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Hastane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle yeni açılan binada hizmet vermeye devam ediyor. Hastalar, sağlık güvencesi olanlar ücretsiz, sosyal güvencesi olmayanlar ise uygun ücretler karşılığında hizmet alabiliyor. Hastane aynı zamanda geleceğin diş hekimlerini yetiştiriyor.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Diş Hekimliği Hastanesi'nde ocak ayında 4 bin 286 hastaya sağlık hizmeti sunuldu.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, gazetecilere, MEÜ Diş Hekimliği Hastanesi'nin 2016 yılından bu yana hizmet verdiğini söyledi.

Hastanenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle yeni açılan 12 bin 500 metrekarelik binada hizmet vermeye devam ettiğini ifade eden Yaşar, hastanede lokal cerrahi ve diş hekimliği girişimlerinin uygulanabilen kliniklerin yer aldığını belirtti.

Hastane hakkında bilgi veren Erol Yaşar, şöyle devam etti:

"Klinik binamızda günlük 250 hastaya hizmet verilirken, ocak ayı içerisinde toplamda 4 bin 286 hastamıza sağlık hizmeti sunuldu. Sağlık güvencesi olan hastalarımız birçok hizmetten ücretsiz olarak yararlanırken, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan hastalarımız da birinci sınıf hizmeti, uygun olan ücretler karşılığında alabiliyor. Fakültemizde sadece hastalarımıza şifa dağıtılmıyor. Geleceğin diş hekimleri de yetişiyor."

Yaşar, sağlık alanındaki nitelikli insan kaynağı ihtiyacını giderme noktasında hastanenin gösterdiği başarılardan gurur duyduklarını ifade etti.

MEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Atıl da fakülte hastanesinin süreç içerisinde iyi yol aldığını belirterek, hastanede dinamik bir ekiple çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Sağlık

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